कांटा लगा सॉन्ग की स्टार एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की शनिवार को निधन हो गया है, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से लेकर खेल जगत तक सभी शौंक मना रहे हैं. शेफाली ने महज 42 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. शेफाली के निधन के बाद पूर्व दिग्गज शिखर धवन ने भी अपना दुख जाहिर किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा है. आइए जानते हैं कि धवन ने शेफाली को लेकर क्या लिखा है.

धवन ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

शिखर धवन ने शेफाली जरीवाला की मौत के बाद सोशल मीडिया के अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "शेफाली जरीवाला बहुत जल्दी ही दुनिया छोड़कर चली गई हैं. आपकी आत्मा को शांति मिले. उनके परिवार को शक्ति प्रदान करने के लिए मेरी प्रार्थनाएं हैं." बता दें कि शेफाली की मौत ने पूरी दुनिया को शौंक मनाने पर मजबूर कर दिया है.

Gone too soon, Shefali Jariwala.

May your soul rest in peace.



My prayers go out for strength to her family. 🙏