पाकिस्तान द्वारा 2025-27 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र शुरू करने से पहले पूर्व ऑलराउंडर अजहर महमूद को टीम का कार्यवाहक रेड-बॉल हेड कोच नियुक्त किया गया है और वह अपने मौजूदा अनुबंध के खत्म होने तक इस पद पर काम करेंगे. जेसन गिलेस्पी के टेस्ट टीम के हेड कोच पद से हटाने पर आकिब जावेद ने ये जिम्मेदारी संभाली थी. वही महमूद ने पाकिस्तान के गेंदबाजी और सहायक कोच के तौर पर काम किया था.

अजहर महमूद पाकिस्तान के लिए 21 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. जिसमें उन्होंने 900 रन बनाए हैं. जिसमें 3 शतक भी शामिल हैं. वही महमूद ने 39 विकेट अपने नाम किए हैं. वही अजहर 143 वनडे खेल चुके हैं. वो 1999 के पुरुष वनडे विश्व कप में उपविजेता रही टीम का हिस्सा थे. अजहर आईपीएल में पंजाब किंग्स टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं.

पाकिस्तान टेस्ट कोच के तौर पर अजहर महमूद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की घरेलू सीरीज के लिए खिलाड़ियों को तैयार करेंगे. जो इस साल के अंत में खेली जाएगी. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के सीजन में पाकिस्तान अकंतालिका में सबसे निचले पायदान पर रही थी. पाकिस्तान को इस दौरान 5 टेस्ट में जीत मिली थी. जबकि 9 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था.

JUST IN: Azhar Mahmood, Pakistan men's assistant coach, will take charge as acting head coach of the red-ball team pic.twitter.com/yg3AUWcb60