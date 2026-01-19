FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs NZ T20I Schedule: कब शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज? जानिए कैसा है पूरा शेड्यूल

Nitin Nabin: जेपी नड्डा के बाद नितिन नबीन को BJP की कमान, निर्विरोध चुने गए पार्टी अध्यक्ष

क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होगी बांग्लादेश? ICC ने BCB को दिया अल्टीमेटम

भारत में IIT से भी पहले बना था ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जानें इसका 200 साल पुराना इतिहास

दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी

हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान

EXPLAINED: पहले टेस्ट, अब वनडे: अपने घर पर टीम इंडिया का दबदबा खत्म, क्या हार की असली वजह?

Team India Records: भारतीय क्रिकेट टीम अपना किला बचा नहीं पा रही है. एक वक्त था, जब भारत का किला भेदना विपक्षी टीमों के लिए सपना हुआ करता था. लेकिन अब विपक्षी टीम आसानी से भारत का किला भेद रही हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 19, 2026, 07:30 PM IST

EXPLAINED: पहले टेस्ट, अब वनडे: अपने घर पर टीम इंडिया का दबदबा खत्म, क्या हार की असली वजह?

भारतीय क्रिकेट टीम अपना किला बचा नहीं पा रही है. एक वक्त था, जब भारत का किला भेदना विपक्षी टीमों के लिए सपना हुआ करता था. लेकिन अब विपक्षी टीम आसानी से भारत का किला भेद रही हैं. अब चाहे साउथ अफ्राका या न्यूजीलैंड हो, अब टीम आसानी से भारत को भारतीय सरजमीं पर धूल चटा रही हैं. न्यूजीलैंड ने भारत को भारत में पहले टेस्ट सीरीज हराई, जिसके बाद उनका पेट नहीं भरा और अब कीवी की टीम ने भारतीय सरजमीं पर वनडे सीरीज भी जीतकर इतिहास रच दिया है. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या घर पर भारत का दबदबा खत्म हो रहा है और टीम इंडिया की हार की वजह क्या है?

न्यूजीलैंड ने भारत को भारतीय सरजमीं पर हराकर रचा इतिहास

1988 के बाद से 8 प्रयासों में न्यूजीलैंड की भारत में पहली वनडे द्विपक्षीय सीरीज जीत है.

7 वनडे मैच जीतने के बाद इंदौर में भारत की पहली हार. इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 8 में से 6 वनडे मैच जीते.

लगातार 13 गेम जीतने के बाद अक्टूबर 2022 के बाद ये पहली बार है कि भारत टॉस जीतने के बाद घरेलू वनडे हार गया है.

सीरीज गंवाने के बाद कप्तान गिल ने क्या कहा

सीरीज गंवाने के बाद शुभमन गिल ने कहा, "ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें कुछ सुधार की जरूरत है. ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हमें पीछे मुड़कर देखने, विचार करने और बेहतर करने की जरूरत है." हालांकि गिल ने भी माना है कि टीम इंडिया कई जगहों पर कमजोर है, जहां उसे मजबूत बनाने की जरूरत है. 

वनडे ही नहीं टेस्ट सीरीज भी हरा चुका है न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड ने भारत को तीन मैचों की सीरीज 2-1 हरा दिया है. करीब 38 साल बाद न्यूजीलैंड ने भारत को भारतीय सरजमीं पर वनडे सीरीज से हराई है. हालांकि इससे पहले न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीं पर टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज भी हराई हुई है. साल 2024 नंवबर-अक्टूबर में खेली गई तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से हराकर सूपड़ा साफ किया था. टीम इंडिया के लिए ये काफी शर्मनाक हार थी. क्योंकि न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत को उसके घर पर टेस्ट में क्लीन स्वीप किया था. 

लगातार हार का सामना कर रही है टीम इंडिया

न्यूजीलैंड ने भारत को उसके घर पर टेस्ट और वनडे सीरीज हराई है. न्यूजीलैंड के अलावा साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने भी हराया है. श्रीलंका ने अपने घर पर खेली गई, तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से हराया था. श्रीलंका में खेली गई सीरीज में रोहित शर्मा ही कप्तान थे. तब भारत को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था और एक मैच ड्रॉ रहा था. उसके बाद साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को 2-0 से पटकनी दी थी. ये सीरीज भारतीय सरजमीं पर खेली गई थी. ऐसा पहला बार हुआ था, जब अफ्रीका की टीम ने भारतीय सरजमीं पर भारत को हराया था. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज भी भारत को हरा दी थी. ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर पर भारत को बुलाकर धूल चटाई थी. तब ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की थी. 

क्या है भारत की हार की असली वजह?

टेस्ट हो या वनडे भारत को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से लेकर इंग्लैंड का दौरा हो या घरेलू सीरीज, भारत को टेस्ट और वनडे दोनों में ही हार का सामना करना पड़ा है. भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर चाहते हैं कि टीम में ज्यादा से ज्याद ऑलराउंडर्स खेलें, जिससे गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी भी लंबी हो सके. लेकिन उनका ये फैसला गलत साबित हो रहा है. इसके अलावा टीम इंडिया खराब बल्लेबाजी, खराब बॉलिंग, खराब फील्डिंग और गलत फैसले जैसे कारणों की वजह से हार का सामना कर रही है. 

भारतीय खिलाड़ी लगातार कैच छोड़ रहे हैं और की मौकों पर खराब फील्डिंग कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा कारण हैं. इसके अलावा टीम में गेंदबाजी भी उतनी दमदार नहीं नजर आ रही है. अब चाहे वो स्पिनर्स हों या तेज गेंदबाज. कुल मिलाकर भारतीय सरजमीं पर धीरे-धीरे स्पिनर्स का बोलबाला खत्म होते हुए नजर आ रहा है. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में अन्य तेज गेंदबाज प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से टीम हार रही है. 

भारतीय पिचों का प्रभाव भी टीम इंडिया पर नहीं पड़ रहा है. हर एक मैच में पिच का किरदार सबसे बड़ा होता है. ऐसे में जो भी मेजबान टीम होती है, उसे अपने घर पर पिच से मदद मिलती है. कई सालों तक भारतीय पिचों पर भारतीय स्पिनर्स का दबदबा रहा है. लेकिन अब विदेशी बल्लेबाज स्पिन अच्छा खेल रहे हैं. ऐसे में भारत की अपने घर पर हारने की वजह यही सब हैं, जो टीम इंडिया को जीत से रोक रहे हैं. कई मौके पर गलत फैसले भी टीम इंडिया को हानी पहुंचा रहा है. पहले टीम इंडिया का साफ उद्देश्य था कि वो 5 बॉलर्स और 6 बल्लेबाज खिलाएंगे, लेकिन अब टीम में ऑलराउंडर्स को ज्यादा तवज्जों दी जा रही है, जो टीम के लिए अब तक गलत ही रहा है. टीम इंडिया कई फील्ड्स में सुधार करने की जरूरत है. अब वो चाहे गेंदबाजी, बल्लेबाज, फील्डिंग और फैसले लेना हो. 

