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फील्डिंग कोच टी दिलीप और असिस्टेंट कोच की छुट्टी, नए कोच की तलाश जारी; BCCI ने किया संकेत

Team India New Coaches: भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच टी दिलीप और सहायक कोच रेयान टेन डोएशे का अनुबंध समाप्त हो गया है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने नए कोच के संकेत दे दिए हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 28, 2026, 09:33 PM IST

फील्डिंग कोच टी दिलीप और असिस्टेंट कोच की छुट्टी, नए कोच की तलाश जारी; BCCI ने किया संकेत

BCCI Coach (Photo:X)

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भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच टी दिलीप और सहायक कोच रेयान टेन डोएशे का अनुबंध समाप्त हो गया है. भारतीय टीम ने आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेली थी. लेकिन अब भारत को श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों सीरीज खेलनी है, जिससे पहले बीसीसीआई को नए कोच की तलाश है. हालांकि, बीसीसीआई सचिन देवजीत सैकिया ने दोनों को लेकर कहा कि बोर्ड इन दोनों के कार्यकाल को कोई विस्तार नहीं देने जा रहा है. इसके अलावा बोर्ड ने ये संकेट दिए हैं कि वो जल्द ही नए कोच का ऐलान कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि देवजीत सैकिया ने क्या कहा है. 

बीसीसीआई ने सहायक कोच और फील्डिंग कोच को लेकर क्या कहा?

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने पीटीआई से बातचीत में कहा, "सहायक कोच डोएशे का भारतीय पुरुष टीम के साथ दो साल का अनुबंध 10 जून को समाप्त हो गया था, तो वही एक साल का विस्तार पाने वाले फील्डिंग कोच टी. दिलीप का अनुबंध 8 जून को खत्म हो गया. बीसीसीआई ने दोनों को भारत के ब्रिटेन दौरे के समाप्त होने तक टीम के साथ बनाए रखा. लेकिन अब उनके अनुबंध में कोई और विस्तार नहीं दिया जा रहा है. उनका अनुबंध समाप्त हो चुका है, इसलिए इस्तीफा स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता."

जल्द ही नए कोच का होगा ऐलान

सैकिया ने बिना किसी नाम लिए कहा, "हम फिलहाल दो-तीन उम्मीदवारों से बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले एक-दो दिनों में फैसला हो जाएगा. श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के साथ नया फील्डिंग कोच होगा." भारत और श्रीलंका के दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त, 2026 से खेला जाएगा. इससे पहले बीसीसीआई इस सीरीज से पहले ही नए कोच की घोषणा करेगी.

ये दिग्गज बन सकता है नया कोच

आपको बता दें कि असम के पूर्व खिलाड़ी शुभदीप घोष का नाम ज्यादा चर्चा में है और वो भारतीय क्रिकेट टीम के नए फील्डिंग कोच बन सकते हैं. हालांकि, उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कोचिंग कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने इंडिया ए टीम की भी कोचिंग की हुई है. 

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