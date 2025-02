चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है. जिसमें दर्शक के बिना कई स्टैड खाली पड़े हैं. इसपर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने पीसीबी का मजाक भी उड़ाया है.

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 19 फरवरी से हो चुकी हैं. जिसमें दुनियाभर की टॉप-8 टीमों हिस्सा ले रही है. जिसका पहला मुकाबला मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है. जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

कराची नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. दरअसल 29 साल के बाद पीसीबी कोई आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहा है. इसके लिए पाकिस्तान ने अपने मैदान रिनोवेट भी करवाए.

पहले मैच में ही खाली रहे स्टैंड

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खूब मौहाल खड़ा किया. ताकि दर्शक मैदान पर पहुंचकर मुकाबला देखें. मगर पीसीबी का सारा प्लान फेल हो गया. पाकिस्तान के लोग अपनी ही टीम को सपोर्ट करने के लिए मैदान में नहीं पहुंचे थे. जिसकी वजह से दुनियाभर में पीसीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है.

Where there is a 𝙒𝙞𝙡𝙡, there is a way! 🇳🇿💪



Will Young brings up a fabulous fifty amid solid bowling display by 🇵🇰. Will he convert this into a big anchoring hundred? 🤔



📺📱 Start watching FREE on JioHotstar: https://t.co/T07mgtb2xJ#ChampionsTrophyOnJioStar 👉 #PAKvNZ… pic.twitter.com/UG54fOwWnp

— Star Sports (@StarSportsIndia) February 19, 2025

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने पीसीबी पर तंज कंसा है. वॉन ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जा रही है. अच्छी बात है लेकिन शायद पीसीबी इसके बारे में लोगो को बताना भूल गई.