चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है. जिस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था.

जिसके बाद पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 320 रन बनाए थे. जिसके बाद रनों का पीछा करने जब पाकिस्तान उतरी. तो बाबर आजम के साथ ओपनिंग के लिए फखर नहीं बल्कि सऊद शकील उतरे थे. आइए जानें इसके पीछे का मामला क्या है.

20 मिनट का बैन लगना बना कारण

मैच के पहले ओवर में फखर जमां फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे. जिसकी वजह से उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा था. फखर पर आईसीसी के नियम के हिसाब से 20 मिनट का बैन लगा था. जिसकी वजह से वो ओपनिंग के लिए बाबर के साथ नहीं आ सके थे.

Drama in Karachi! ⏳



Saud Shakeel falls early, but Fakhar Zaman has to wait a minute before walking out. ☝



Rizwan steps in at No. 3 as Pakistan look to rebuild! 🎯 pic.twitter.com/9fKmB4HhN8