भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने टेस्ट संन्यास की खबर बीसीसीआई की दी थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई थी. रोहित शर्मा ने टेस्ट से संन्यास का ऐलान कर दिया है और फिर विराट भी संन्यास के बारे में सोचने लगे हैं. हालांकि बीसीसीआई ने विराट से इसपर दोबारा विचार करने को कहा था. लेकिन अब सोशल मीडिया एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि विराट ने संन्यास ले लिया है और उन्होंने बीसीसीआई की बात नहीं मानी है. आइए जानते हैं कि इस वायरल पोस्ट का सच किया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, विराट कोहली से अनुरोध किया गया था कि वो अभी टेस्ट रिटायरमेंट के फैसले को बदल लें. इस बीच सोशल मीडिया एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें विराट कोहली के संन्यास का पुष्टि हुई है. इतना ही नहीं उस स्टेटमेंट अनुसार, बीसीसीआई, कोच और साथी खिलाड़ियों को धन्यवाद किया है. हालांकि इसके पीछे एक अलग ही सच्चाई है.

🚨VIRAT KOHLI HAS ANNOUNCED HIS RETIREMENT FROM TEST CRICKET🚨



THANK YOU FOR THE MEMORIES KING 🫡 pic.twitter.com/fnfTdVmFxF