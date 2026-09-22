घर के शेर, बाहर ढेर... क्या सपाट पिचों की धुरंधर है टीम इंडिया? जापानी गेंदबाजों ने बनाने दिए सिर्फ 32 रन

जापान जैसी एसोसिएट टीम भी अब भारत को कड़ी चुनौती दे रही है, जिसके बाद एक बार फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या नई टीम इंडिया सिर्फ घर के ही शेर है और बाहर ढेर हो जाते हैं. क्या टीम इंडिया सिर्फ सपाट पिचों पर ही धुरंधर बनती है.

जापान जैसी एसोसिएट टीम भी अब भारत को कड़ी चुनौती दे रही है, जिसके बाद एक बार फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या नई टीम इंडिया सिर्फ घर के ही शेर है और बाहर ढेर हो जाते हैं. क्या टीम इंडिया सिर्फ सपाट पिचों पर ही धुरंधर बनती है. भले ही टीम इंडिया ने जापान में पहली बार क्रिकेट खेला था और टीम ने जीत भी हासिल की है. लेकिन जापान ने टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दी है और टीम इंडिया हार की कगार पर पहुंच गई थी. भारत और जापान के बीच मैच में बारिश हुई, जिसकी वजह से मैच 5-5 ओवरों का खेला गया था, टीम इंडिया ने 5 ओवरों में 32 रन बनाए, इसके जवाब में जापान ने 30 रन बना दिए. इस रोमांचक मैच में टीम इंडिया ने 2 रन से जीत हासिल की है. जापान से कड़ी टक्कर मिलने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है क्या टीम इंडिया सिर्फ सपाट पिचों की धुरंधर है.

घर के शेर, बाहर ढेर

नई टीम इंडिया के लिए घर के शेर और बाहर ढेर सटीक बैठ रहा है. क्योंकि आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद टीम इंडिया में कई युवा खिलाड़ी खेल रहे है और साथ ही अब सूर्यकुमार यादव भी टीम का हिस्सा नहीं है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया ने आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा किया था, जहां टीम ने आयरलैंड से दो मैच हारे और 2-0 से सीरीज गंवाई. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों में चार मैच हारे और एक मैच बारिश की चपेट में आ गया था.इस सीरीज में टीम इंडिया को 4-0 से हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले भी कई बार घर के बाहर टीम इंडिया का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था.

क्या सिर्फ सपाट पिचों की धुरंधर है टीम इंडिया?

भारत में खेलते हुए टीम इंडिया ने काफी विस्फोटक और ताबड़कोड़ बल्लेबाजी की हुई है. अब चाहे वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 हो या अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज हो. भारत में सपाट पिचों पर बल्लेबाजों का दबदबा रहता है, जिसमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन समेत कई बल्लेबाज हैं. लेकिन विदेशी सरजमीं पर जाते ही ये सभी विस्फोटक बल्लेबाज फेल हो जाते हैं. अभिषेक शर्मा और ईशान किशन या संजू सैमसन सभी बल्लेबाज इंग्लैंड और आयरलैंड में फेल हुए थे और अब जापान में भी फेल रहे हैं.

जापानी गेंदबाजों के आगे फ्लॉप हुए भारतीय बल्लेबाज

एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत और जापान के बीच इकलौता टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था. क्रिकेट में ऐसा पहली बार था, जब भारत और जापान के बीच मुकाबला खेला गया है. हालांकि, मैच से पहले बारिश हुई और फिर वेट आउटफील्ड के चलते 5-5 ओवरों का खेल खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की और 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 32 रन बनाए. संजू सैमसन 9 रन, अभिषेक शर्मा 0, ईशान किशन 3, श्रेयस अय्यर 12, तिलक वर्मा 1 और शिवम दुबे शून्य पर नाबाद रहे.

जापान के लिए चार्ली हारा-हिन्जे ने 2 ओवरों में 17 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि इब्राहिम ताकाहाशी ने 2 ओवरों में 13 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया. इसके अलावा बेंजामिन इटो-डेविस ने 1 ओवर में 2 रन देकर 1 विकेट चटकाया. हालांकि, जापानी स्पिनर्स ने भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया और उन्हें ज्यादा रन बनाने का मौका ही नहीं दिया. जापान की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार दिखी, क्योंकि दोनों टीमों ने 3-3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और सभी स्पिनर्स को ओवर्स दिए.

जापान के सामने 33 रनों का टारगेट था, जो 5 ओवरों के हिसाब से छोटा था. टीम ने शुरुआती 4 ओवरों में 25 रन बना लिए थे और 3 विकेट गंवाए थे. आखिरी ओवर में जापान को 8 रन चाहिए थे. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अक्षर पटेल को ओवर दिया और उन्होंने पहली गेंद डॉट फेकी, जिसके बाद अगली गेंद पर एक रन आया. फिर उन्होंने एक वाइड भी फेकी. लेकिन फिर आखिरी चार गेंदों में सिर्फ 3 रन ही दिए. इस तरह टीम इंडिया ने 2 रन से मैच अपने नाम किया. लेकिन इस दौरान जापान के भारत जैसी वर्ल्ड चैंपियन टीम को कड़ी टक्कर दी.