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'मेरे किटबैग को हॉकी बैग समझते थे...' पूर्व क्रिकेटर ने खोला बचपन का राज, प्रोफेशन जान नहीं हुआ यकीन

Mithali Raj Reveals Secret: भारतीय टीम की महिला दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज ने बचपन का राज खोला है और कहा कि लोगों को पता लगा मैं क्रिकेट खेलती हैं, तो वो लोग काफी हैरान रह गए थे.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 10, 2026, 08:37 PM IST

'मेरे किटबैग को हॉकी बैग समझते थे...' पूर्व क्रिकेटर ने खोला बचपन का राज, प्रोफेशन जान नहीं हुआ यकीन

Mithali Raj Reveals Secret

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आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से होने वाला है. इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच टूर्नामेंट का आगाज होगा. वहीं भारतीय टीम अपना पहला मैच रविवार 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी. इस मैच के लिए टीम इंडिया ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. फैंस भी इस मैच का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं. टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम की महिला दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज ने बचपन का राज खोला है और कहा कि लोगों को पता लगा मैं क्रिकेट खेलती हैं, तो वो लोग काफी हैरान रह गए थे. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

प्रोफेशन जान हैरान थे लोग- मिताली

भारत की पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज ने एक कार्यक्रम में कहा, "कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं और महसूस करते हैं कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है. लेकिन फिर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिनके लिए हम तैयार नहीं होते. यदि आप अपने आसपास के माहौल और परिस्थितियों को समझते हैं, तो उनके अनुसार खुद को ढालने की बेहतर स्थिति में होंगे. खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालना बहुत जरूरी है. इसके लिए खुले विचारों वाला होना, सीखने की इच्छा रखना, नए अनुभव हासिल करना और उन्हें अपने प्रशिक्षण में शामिल करना जरूरी है. मेरी सलाह है कि हमेशा जागरूक रहें और नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहें."

मिताली ने आगे कहा, "जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब बहुत कम लोग जानते थे कि महिलाएं भी क्रिकेट खेलती हैं. लोग मेरा किटबैग देखकर पूछते थे कि क्या मैं हॉकी खेलती हूं. किसी ने ये कल्पना भी नहीं की कि ये किसी महिला क्रिकेटर का बैग हो सकता है. लोगों की सोच थी कि हमने कभी महिलाओं को सड़कों पर क्रिकेट खेलते नहीं देखा, इसलिए शायद वो क्रिकेट खेलती ही नहीं हैं. जब हम खेल रहे थे, तब हमें खुद मौके पैदा करने पड़ते थे. हमें इस खेल को पहचान दिलाने के लिए काम करना पड़ता था. कई बार किसी खिलाड़ी की व्यक्तिगत मेहनत और शानदार प्रदर्शन के कारण ही लोग मैच देखने आते थे."

जब बीसीसीआई तब महिला क्रिकेट आगे बढ़ा- मिताली

मिताली ने आगे कहा, "अगर 1990 के दशक में उचित खेल ढांचा होता तो महिला क्रिकेटरों को अपना करियर लंबा करने में मदद मिलती. इससे खेल का विकास बहुत तेजी से होता और इसकी पहचान भी काफी पहले बढ़ जाती. अगर ऐसा ढांचा पहले से होता, तो इसमें इतना समय नहीं लगता. आज हमारे पास भारतीय क्रिकेट बोर्ड है. हम 2007 में बीसीसीआई के अधीन आए थे. उससे पहले देश में महिला क्रिकेट और महिला क्रिकेटरों के लिए ये खेल केवल अस्तित्व बचाए रखने की लड़ाई जैसा था."

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