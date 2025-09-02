Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

इस वजह से पड़ी थी रॉबिन उथप्पा और विराट कोहली के रिश्ते में खटास, विकेटकीपर ने खुद किया खुलासा

Punjab Police को गच्चा देकर फरार हुए AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा, जानें किस कांड के हैं आरोपी?

तेंलगाना: पूर्व CM केसीआर का बेटी के. कविता के खिलाफ बड़ा एक्शन, BRS से किया निलंबित, जानिए वजह

Mitchell Starc Retirement: ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मिचेल स्टार्क ने किया संन्यास का ऐलान, इस वजह से नहीं खेलेंगे T20I

मां के अपमान पर RJD-कांग्रेस पर जमकर बरसे मोदी, बोले मेरी नहीं, देश की हर मां का अपमान, जनता देगी जवाब

बॉक्स ऑफिस पर ब्लास्ट! कम बजट में 'Lokah Chapter 1: Chandra' ने पहले 5 दिनों में ही कर ली रिकॉर्ड तोड़ कमाई

कौन हैं कनाडा के पहले 'भारतीय' पुलिस चीफ Del Manak? 35 साल की सर्विस के बाद हुए रिटायर

नौकरी के लिए देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो किस रंग का पहने कपड़ा? हाई एनर्जी और गुड इंप्रेशन से सलेक्शन होगा पक्का

Indore News: लापरवाही की हद: सरकारी अस्पताल में चूहों ने नोच डाले दो नवजात बच्चों के शरीर, जांच का आदेश जारी

Fat Cutter Foods for Cholesterol: इन 5 फैट कटर फूड्स नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल नेचुरली बर्न करेंगे, बढ़ जाएगा ब्लड सर्कुलेशन 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
इस वजह से पड़ी थी रॉबिन उथप्पा और विराट कोहली के रिश्ते में खटास, विकेटकीपर ने खुद किया खुलासा

इस वजह से पड़ी थी रॉबिन उथप्पा और विराट कोहली के रिश्ते में खटास, विकेटकीपर ने खुद किया खुलासा

Punjab Police को गच्चा देकर फरार हुए AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा, जानें किस कांड के हैं आरोपी?

Punjab Police को गच्चा देकर फरार हुए AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा, जानें किस कांड के हैं आरोपी?

तेंलगाना: पूर्व CM केसीआर का बेटी के. कविता के खिलाफ बड़ा एक्शन, BRS से किया निलंबित, जानिए वजह

पूर्व CM केसीआर का बेटी के. कविता के खिलाफ बड़ा एक्शन, BRS से किया निलंबित, जानिए वजह

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं कनाडा के पहले 'भारतीय' पुलिस चीफ Del Manak? 35 साल की सर्विस के बाद हुए रिटायर

कौन हैं कनाडा के पहले 'भारतीय' पुलिस चीफ Del Manak? 35 साल की सर्विस के बाद हुए रिटायर

नौकरी के लिए देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो किस रंग का पहने कपड़ा? हाई एनर्जी और गुड इंप्रेशन से सलेक्शन होगा पक्का

नौकरी के लिए देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो किस रंग का पहने कपड़ा? हाई एनर्जी और गुड इंप्रेशन से सलेक्शन होगा पक्का

PHOTOS: दिल्ली में यमुना मचा रही 'तांडव', देखिए कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित

PHOTOS: दिल्ली में यमुना मचा रही 'तांडव', देखिए कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

इस वजह से पड़ी थी रॉबिन उथप्पा और विराट कोहली के रिश्ते में खटास, विकेटकीपर ने खुद किया खुलासा

Robin Uthappa on Virat Kohli: रॉबिन उथप्पा ने विराट कोहली के साथ रिश्ते खराब होने को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि किस वजह से ऐसा हुआ है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 02, 2025, 04:03 PM IST

इस वजह से पड़ी थी रॉबिन उथप्पा और विराट कोहली के रिश्ते में खटास, विकेटकीपर ने खुद किया खुलासा

Robin Uthappa on Virat Kohli

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर रॉबिन उथप्पा ने एक पॉडकास्ट में बड़ा खुलासा किया है. इसमें उन्होंने बताया है कि उनका रिश्ता विराट कोहली के साथ क्यों और कैसे खराब हो गया. उथप्पा और विराट एक साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं और दोनों दोस्त भी थे. ये मामला तब का है, जब 2019 में विराट कोहली कप्तानी कर रह थे और वनडे वर्ल्ड कप में अंबाती रायडू को विराट ने टीम में नहीं लिया था. आइए जानते हैं कि उथप्पा ने क्या खुलासा किया है. 

उथप्पा ने विराट को लेकर खोला बड़ा राज

रॉबिन उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "उस पूरी बातचीत में मेरा इरादा विराट के बारे में बोलने का नहीं था. वो इंटरव्यू मेरे बारे में था. मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि जिस पर मैंने बात की. मैंने उस समय विराट की भावनाओं या इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि भले ही मैं इस पर विश्वास करता हूं. उन्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या मानता हूं और इससे मुझे उस पर आवाज उठाने का अधिकार मिलता है. विराट के साथ मेरे रिश्ते या मेरे सौहार्द पर इसका प्रभाव पड़ा. मैंने देखा कि ये क्या था. बस एक-पर-एक के आधार पर. उससे मैंने जो सीखा, जब मैंने उनसे इस बारे में बात की, तो मैंने स्वीकार किया कि मुझे उनसे पहले बात करनी चाहिए थी. भले ही मुझे इस पर विश्वास था."

उन्होंने आगे कहा, "मैंने विराट के साथ अपने अनुभव के बारे में बात नहीं की. मैंने उनके नेतृत्व में अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक के अनुभव के बारे में बात की थी. ये उनका नेतृत्व भी नहीं था. ये नेतृत्व की शैली थी. हर किसी को नेतृत्व की अपनी शैली रखने का अधिकार है और हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है. मुझे लगा कि कम से कम उनके साथ मेरे रिश्ते के लिए मुझे राष्ट्रीय टेलीविजन पर इसके बारे में बोलने से पहले उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी. ये मेरी सीख थी और मुझे लगता है कि हमें क्रिकेटरों या लोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ानी चाहिए."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं कनाडा के पहले 'भारतीय' पुलिस चीफ Del Manak? 35 साल की सर्विस के बाद हुए रिटायर
कौन हैं कनाडा के पहले 'भारतीय' पुलिस चीफ Del Manak? 35 साल की सर्विस के बाद हुए रिटायर
नौकरी के लिए देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो किस रंग का पहने कपड़ा? हाई एनर्जी और गुड इंप्रेशन से सलेक्शन होगा पक्का
नौकरी के लिए देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो किस रंग का पहने कपड़ा? हाई एनर्जी और गुड इंप्रेशन से सलेक्शन होगा पक्का
PHOTOS: दिल्ली में यमुना मचा रही 'तांडव', देखिए कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित
PHOTOS: दिल्ली में यमुना मचा रही 'तांडव', देखिए कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित
19 साल में हुई थी इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की मौत, मां को पता था कुंडली में था बालारिष्ट योग? लेकिन...
19 साल में हुई थी इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की मौत, मां को पता था कुंडली में था बालारिष्ट योग? लेकिन...
Grah Gochar 2025: एक ही दिन में मंगल-चंद्र-शुक्र के गोचर से चमक जाएगी इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, छप्परफाड़ आएगा पैसा
एक ही दिन में मंगल-चंद्र-शुक्र के गोचर से चमक जाएगी इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, छप्परफाड़ आएगा पैसा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE