इस वजह से पड़ी थी रॉबिन उथप्पा और विराट कोहली के रिश्ते में खटास, विकेटकीपर ने खुद किया खुलासा

Robin Uthappa on Virat Kohli: रॉबिन उथप्पा ने विराट कोहली के साथ रिश्ते खराब होने को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि किस वजह से ऐसा हुआ है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर रॉबिन उथप्पा ने एक पॉडकास्ट में बड़ा खुलासा किया है. इसमें उन्होंने बताया है कि उनका रिश्ता विराट कोहली के साथ क्यों और कैसे खराब हो गया. उथप्पा और विराट एक साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं और दोनों दोस्त भी थे. ये मामला तब का है, जब 2019 में विराट कोहली कप्तानी कर रह थे और वनडे वर्ल्ड कप में अंबाती रायडू को विराट ने टीम में नहीं लिया था. आइए जानते हैं कि उथप्पा ने क्या खुलासा किया है.

उथप्पा ने विराट को लेकर खोला बड़ा राज

रॉबिन उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "उस पूरी बातचीत में मेरा इरादा विराट के बारे में बोलने का नहीं था. वो इंटरव्यू मेरे बारे में था. मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि जिस पर मैंने बात की. मैंने उस समय विराट की भावनाओं या इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि भले ही मैं इस पर विश्वास करता हूं. उन्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या मानता हूं और इससे मुझे उस पर आवाज उठाने का अधिकार मिलता है. विराट के साथ मेरे रिश्ते या मेरे सौहार्द पर इसका प्रभाव पड़ा. मैंने देखा कि ये क्या था. बस एक-पर-एक के आधार पर. उससे मैंने जो सीखा, जब मैंने उनसे इस बारे में बात की, तो मैंने स्वीकार किया कि मुझे उनसे पहले बात करनी चाहिए थी. भले ही मुझे इस पर विश्वास था."

उन्होंने आगे कहा, "मैंने विराट के साथ अपने अनुभव के बारे में बात नहीं की. मैंने उनके नेतृत्व में अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक के अनुभव के बारे में बात की थी. ये उनका नेतृत्व भी नहीं था. ये नेतृत्व की शैली थी. हर किसी को नेतृत्व की अपनी शैली रखने का अधिकार है और हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है. मुझे लगा कि कम से कम उनके साथ मेरे रिश्ते के लिए मुझे राष्ट्रीय टेलीविजन पर इसके बारे में बोलने से पहले उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी. ये मेरी सीख थी और मुझे लगता है कि हमें क्रिकेटरों या लोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ानी चाहिए."

