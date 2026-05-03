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मैंने उनके जैसा विकेटकीपर... पूर्व दिग्गज स्पिनर ने की MS Dhoni की जमकर तारीफ, बोल दी बड़ी बात

R Ashwin on MS Dhoni: आईपीएल 2026 के बीच आर अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स और अपने साथी खिलाड़ी एमएस धोनी की जमकर तारीफ की है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 03, 2026, 04:48 PM IST

मैंने उनके जैसा विकेटकीपर... पूर्व दिग्गज स्पिनर ने की MS Dhoni की जमकर तारीफ, बोल दी बड़ी बात

R Ashwin on MS Dhoni

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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने इंटरनेशनल और आईपीएल से संन्यास ले लिया है, जिसके बाद अश्विन कमेंट्री करते हुए नजर आ रहा है. आईपीएल 2026 के बीच आर अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स और अपने साथी खिलाड़ी एमएस धोनी की जमकर तारीफ की है. इसके साथ ही उन्होंने पंजाब और राजस्थान के ड्रेसिंग का हिस्सा बनने पर भी बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.    

एमएस धोनी पर क्या बोले अश्विन?

आर अश्विन ने एमएस धोनी को लेकर जियोस्टार से कहा, "उनकी विकेटकीपिंग ने मुझे हमेशा हैरान किया है. लोग उनकी कप्तानी की बहुत तारीफ करते हैं और ये सही भी है. उनकी सफलता ही सब कुछ बयां करती है. लेकिन मेरे लिए उनकी दो चीजें सबसे अलग हैं। पहला वह मध्य क्रम के बहुत अच्छे बल्लेबाज थे। एक ऐसा खिलाड़ी जो खेल को आखिर तक ले जा सकता था और उसे अनुकूल परिणाम के साथ खत्म कर सकता था और दूसरी बात स्पिनरों के सामने उनकी विकेटकीपिंग। मैंने उनके जैसा विकेटकीपर कोई और नहीं देखा है."

इस पूर्व स्पिनर अश्विन ने कहा, "उन्होंने कभी मेरे लिए फील्डिंग नहीं सजाई. मैं अपने लिए फील्डिंग खुद सजाता था. वो बस इतना कहते थे, दोहरा अनुमान मत लगाओ. पहले से अनुमान मत लगाओ. अगर तुम्हारी गेंद पर बड़ा शॉट लग जाए तो कोई बात नहीं. अगर कोई जोखिम लेता है, तो लेने दो. बस अपनी फील्डिंग के हिसाब से गेंदबाजी करो. उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था."

अश्विन ने आगे कहा, "पंजाब ने मुझे 2018 में चुना और ईमानदारी से कहूं तो मैंने अपना सब झोंक दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस टीम को अपनी टीम नहीं बना पाया। कप्तान के तौर पर मैंने भले ही ज्यादा कुछ हासिल न किया हो, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला."

राजस्थान की टीम पर भी दिया बयान

राजस्थान की टीम के साथ बिताए अपने समय के बारे में अश्विन ने कहा, "मैंने वहां तीन साल बिताए और उससे मुझे भारतीय टीम में वापसी करने में मदद मिली। राजस्थान ने जिस तरह से मेरा उपयोग किया वह शानदार था। मैंने वहां क्रिकेट का भरपूर आनंद लिया। मुझे बस यही अफसोस है कि मैं राजस्थान रॉयल्स के साथ कोई खिताब नहीं जीत सका."

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