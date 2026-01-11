'कोहली ने टेस्ट से जल्दी संन्यास लिया...' पूर्व साउथ अफ्रीकी दिग्गज ने Virat Kohli पर दिया बड़ा बयान

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Virat Kohli Test Retirement: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. हालांकि कई पूर्व दिग्गजों का कहना है कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट को जल्दी छोड़ दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 11, 2026, 02:04 PM IST

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. हालांकि कई पूर्व दिग्गजों का कहना है कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट को जल्दी छोड़ दिया है. हालांकि किंग कोहली वनडे क्रिकेट खेलते हैं और ऐसी उम्मीद है कि वो 2027 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे. इस बीच विराट के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास को लेकर साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड ने बड़ा बयान दिया है. डोनाल्ड ने आईपीएल के 2014-15 सत्र में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का गेंदबाजी कोच रहते हुए कोहली के साथ काम किया है.

डोनाल्ड ने विराट पर दिया बयान

एलन डोनाल्ड ने विराट कोहली को लेकर कहा, "आप जानते हैं. मैंने फिटनेस और खेल को लेकर जज्बे के मामले में  किसी खिलाड़ी में विराट जीतनी भूख नहीं देखी. मेरे मन में उनके लिए बेहद सम्मान है. मैं अक्सर ड्रेसिंग रूम में इस बारे में बात करता हूं कि वो खुद को फिट रखने के मामले में चैंपियन है. कोई भी उनके जितना मेहनत नहीं करता. वो किसी मशीन की तरह है. मुझे वास्तव में उन्हें टेस्ट मैचों में उनकी कमी महसूस होती है. मुझे लगता है उन्होंने थोड़ा जल्दी संन्यास लिया. लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं कि हम उन्हें सीमित ओवर प्रारूप के क्रिकेट और वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखेंगे."

उन्होंने आगे कहा, "भारत में ये टूर्नामेंट काफी रोमांचक होने वाला है, है ना? साउथ अफ्रीका ने एक बहुत मजबूत टीम चुनी है. हमेशा सवाल उठते रहते हैं कि कौन नहीं गया और कौन जाना चाहिए था. मुझे लगता है कि भारत में दुनिया के सबसे अच्छे टी20 विकेट हैं. किसी भी गेंदबाज के लिए वहां खेलना बेहद कठिन है. मैंने आईपीएल में भी देखा है कि पावरप्ले में 124 रन बनना कितना चुनौतीपूर्ण होता है. ये बल्लेबाजी की कला का ही कमाल है."

इस पूर्व महान गेंदबाज ने कहा, "अगर आप सोच समझकर गेंदबाजी करे, तो मैच में आपका पलड़ा भारी रहेगा. मुझे उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका फाइनल तक पहुंचेगी. हम इसके लिए काफी समय से इंतजार कर रहे थे. मुझे पिछले साल डरबन सुपर जायंट्स के साथ जुड़ने का मौका मिला था. उनके ड्रेसिंग रूम का माहौल आईपीएल जैसा महसूस होता है. ये टूर्नामेंट अभी आईपीएल जितना बड़ा नहीं है. लेकिन साउथ अफ्रीका की दृष्टिकोण से यह सर्वश्रेष्ठ है."

उन्होंने आगे कहा, "इस लीग में शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों के साथ युवाओं को खेलने का मौका मिल रहा है.  माहौल वास्तव में शानदार है. ये बहुत ही खास अनुभव है और हां, मुझे उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट और भी बड़ा होता जाएगा."

