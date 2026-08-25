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'पूरी इंग्लैंड की टीम कांप जाए...' पूर्व इंग्लिश कप्तान ने क्यों की खिलाड़ी को कड़ी सजा देने की मांग? जानें क्या मामला

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'पूरी इंग्लैंड की टीम कांप जाए...' पूर्व इंग्लिश कप्तान ने क्यों की खिलाड़ी को कड़ी सजा देने की मांग? जानें क्या मामला

Brydon Carse Controversy: ब्रायडन कार्स ने एक नाइट क्लब में शराब पी थी और पुलिस ने उन्हें थोड़ी देर के लिए गिरफ्तार किया था. पूर्व कप्तान ने खिलाड़ी को ऐसी सजा देनी की मांग की है, जिससे पूरी टीम में कंपकंपी दौड़ जाए.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 25, 2026, 04:00 PM IST

'पूरी इंग्लैंड की टीम कांप जाए...' पूर्व इंग्लिश कप्तान ने क्यों की खिलाड़ी को कड़ी सजा देने की मांग? जानें क्या मामला

Brydon Carse controversy (Photo X)

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इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स ने एक नाइट क्लब में शराब पी थी और पुलिस ने उन्हें थोड़ी देर के लिए गिरफ्तार किया था. हालांकि, इससे पहले कई इंग्लिश क्रिकेटर के साथ नाइट क्लब विवाद हो चुका है, जिसमें बेन स्टोक्स लेकर हैरी ब्रूक तक का नाम शामिल हैं. लेकिन इस विवाद के बाद पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने खिलाड़ी को ऐसी सजा देनी की मांग की है, जिससे पूरी टीम में कंपकंपी दौड़ जाए. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

पूर्व इंग्लिश कप्तान ने क्यों की खिलाड़ी को कड़ी सजा देने की मांग? 

माइकल वॉन ने कहा, "किसी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे पूरी इंग्लैंड क्रिकेट टीम को सिहरन हो, ताकि सभी को पता चले कि अगर आप गलत व्यवहार करते हैं या इस टीम के साथ किसी भी तरह की बदनामी करते हैं, तो आपको पता है कि क्या होने वाला है. ये एकमात्र ऐसी सजा है, जिससे खिलाड़ियों को सच में दुख होगा. अगर पिछले साल की दूसरी घटनाओं के बाद कार्स को एक उदाहरण बनाया जाता है, तो उन्हें उनके लिए बुरा लगेगा. मुझे उम्मीद है कि कार्स को अपने आस-पास अच्छा समर्थन मिल रहा है. वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि अगर आप उसे थोड़ी छूट देंगे तो वो बहुत ज्यादा झेल लेगा. उसे अपने आस-पास ऐसे लोगों की जरूरत है, जो उसे बेहतर सलाह दे सकें."

उन्होंने आगे कहा, "अगर पिछले नौ महीनों में जो कुछ हुआ है, उसके लिए कार्स को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो मुझे दुख होगा, लेकिन कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह, कुछ ऐसा करना होगा, जिससे एक मिसाल बने कि वो अब उस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं करेंगे."

क्या था पूरा विवाद?

ब्रायडन कार्स पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू मैदान पर तीन में से दो टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड टीम का हिस्सा थे, लेकिन लीड्स में पहले मैच में नहीं चुने जाने के बाद उन्हें काउंटी चैंपियनशिप में डरहम के लिए खेलने के लिए छोड़ दिया गया था. घरेलू टीम की जीत के बाद एक वायरल वीडियो में कार्स को पुलिस एक नाइट क्लब के बाहर हथकड़ी पहनाकर पकड़े दिखी. उन्हें कुछ देर के लिए गिरफ्तार किया गया था. मामला सामने आने के बाद ईसीबी ने घटना की अपने स्तर से जांच शुरू की. 

कार्स का मामला इंग्लैंड क्रिकेट की नाइट क्लब घटनाओं की सूची में सबसे नया है. पिछले अक्टूबर में इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल कप्तान हैरी ब्रूक को न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में एक नाइट क्लब के बाहर एक बाउंसर ने घूंसा मारा था. उस समय टीम के साथी जैकब बेथेल और जोश टंग भी मौजूद थे. ऑस्ट्रेलिया के एशेज टूर के दौरान, ओपनर बेन डकेट को नूसा में इंग्लैंड की छुट्टियों के दौरान नशे में फिल्माया गया था. जून में पूर्व टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने टीम कर्फ्यू तोड़ा और वो तब मौजूद थे, जब लंदन के एक नाइट क्लब में इंग्लैंड के सुरक्षा स्टाफ के एक सदस्य को सारासेन्स रग्बी प्लेयर ने घूंसा मारा था.

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