पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान ने पाकिस्तान को भारत के हाथो मिली हार पर दुख व्यक्त किया. इस बात का खुलासा उनकी बहन अलीमा ने किया है. 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेला गया था.

जिसमें भारत ने पड़ोसी मुल्क को 6 विकेट से धुल चटा दी. इस मैच में विराट कोहली के बल्ले से शतकीय पारी देखने को मिली थी. वही इस हार के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबान पाकिस्तान टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई.

बहन ने किए बड़े खुलासे

इमरान खान की बहन ने बताया कि पूर्व पाकिस्तानी पीएम ने भारत के खिलाफ हार पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने आगे कहा कि इमरान ने जेल के अंदर भारत और पाकिस्तान का मैच देखा था.

वही इमरान ने पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी के क्षमताओं पर सवाल खड़े किए हैं. अलीमा ने कहा कि जब अपने फेवरेट खिलाड़ियों के बड़े पद पर बिठा दिए जाए तो क्रिकेट बर्बाद ही हो जाएगा.

नजम सेठी ने इमरान खान पर साधा निशाना

देश का गुस्सा जायज है. क्रिकेट जगत का कहना है कि पाकिस्तान बेहद निचले स्तर पर पहुंच गया है. एक क्रिकेट टीम जो कभी टी20 (2018) और टेस्ट (2016) और वनडे (1990 और 1996) में नंबर 1 थी. जिसने 1992 में विश्व कप और 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता था. आज उसकी तुलना जिम्बाब्वे के साथ कैसे की जाती है?

पीसीबी के पूर्व चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की टीम का पतन 2019 में शुरू हुआ. जब एक नए प्रधान मंत्री ने घरेलू क्रिकेट संरचना को बदल दिया था. जिसने दशकों तक पाकिस्तान की काफी अच्छी सेवा की थी और इसकी जगह एक अनुपयुक्त ऑस्ट्रेलियाई हाइब्रिड मॉडल को ले लिया.

