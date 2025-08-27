अगर भारतीय देशभक्त हैं तो पाकिस्तानी..., IND vs PAK मैच से पहले वसीम अकरम ने दिया बड़ा बयान

Wasim Akram on Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच से पहले पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज वसीम अकरम ने बड़ा बयान दिया है. बोले- अगर भारतीय देशभक्त हैं तो पाकिस्तानी...

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को महामुकाबला खेला जाएगा. लेकिन इससे मैच से पहले पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने एक बड़ा बयान दे दिया है. अकरम का मानना है कि इस बार भारत और पाकिस्तान की काफी तगड़ी भिड़ंत होगी. क्योंकि अगर पाक में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं है, तो उधर विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं भी नहीं होंगे. इतना ही नहीं अकरम ने भारतीयों की देशभक्ती को लेकर भी बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

अगर भारतीय देशभक्त हैं तो पाकिस्तानी- वसीम अकरम

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बात करते हुए कहा, "मुझे यकीन है कि ये मैच अन्य सभी भारत-पाक मैचों की तरह ही मनोरंजक होंगे. लेकिन मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ी और फैंस दोनों अनुशासित रहेंगे और सीमा पार नहीं करेंगे. अगर भारतीय देशभक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी टीम जीते, तो यही बात पाकिस्तानी फैंस के लिए भी लागू होती है. भारत हाल ही में बेहतर फॉर्म में है और प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा. लेकिन जो टीम उस दिन दबाव को सबसे अच्छे से संभालेगी, वही टीम जीतेगी."

उन्होंने आगे कहा, "ये एशिया कप दुनिया भर के फैंस के लिए एक दावत होगी. मेरी इच्छा है कि भारत और पाकिस्तान भी टेस्ट सीरीज खेलना फिर से शुरू करें. बहुत लंबा समय हो गया है और ये दोनों पक्षों के फैंस के लिए एक ऐतिहासिक तमाशा होगा. फैंस को भी अनुशासन दिखाना होगा"

एशिया कप में तीन बार हो सकती है भिड़ंत

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बार भिड़ंत हो सकती है. भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार 14 सितंबर को मुकाबला खेला जाना है. उसके बाद सुपर 6 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा सकता है. इसके अलावा अगर दोनों टीमें फाइनल में जगह बना पाती हैं, तो भारत और पाकिस्तान तीसरी बार फाइनल में भिड़ सकती हैं.

