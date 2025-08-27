Add DNA as a Preferred Source
Electric Vehicles में बनाना चाहते हैं करियर? IIT दिल्ली के इस कोर्स में लें एडमिशन

India vs Pakistan T20I: आखिरी बार कब हुई भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत? यहां देखें पिछले 5 टी20 मुकाबले को नतीजे

किस शहर में होगा आपका UPSSSC PET 2025 का एग्जाम, यहां क्लिक कर पाएं सारी जानकारी

Ganesh Chaturthi 2025: चूहा कैसे बना भगवान गणेश जी का वाहन, जानें इसकी पूरी कथा

अगर भारतीय देशभक्त हैं तो पाकिस्तानी..., IND vs PAK मैच से पहले वसीम अकरम ने दिया बड़ा बयान

ICC Rankings: आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत या पाकिस्तान कौन है आगे? यहां देखें टॉप-10 रैकिंग्स

संन्यास लेने के बाद अचानक Cheteshwar Pujara को क्यों मांगनी पड़ी माफी? देर रात शेयर की वीडियो

निक्की भाटी की भाभी की जुबानी एक और दर्दनाक कहानी- 'बेटी के लिए इंसाफ की गुहार पर बहू का क्या कसूर था?'

ट्रंप के टैरिफ से मुकेश अंबानी को तगड़ा झटका, एक दिन में 179027773908 रुपये कम हो गई नेटवर्थ, टॉप 20 से बाहर हुए गौतम अडानी

अब ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे अमिताभ बच्चन को हैरान करने वाले Google Boy कौटिल्य, जानें किस खास कोर्स की करेंगे पढ़ाई

Ganesh Chaturthi 2025: चूहा कैसे बना भगवान गणेश जी का वाहन, जानें इसकी पूरी कथा

अगर भारतीय देशभक्त हैं तो पाकिस्तानी..., IND vs PAK मैच से पहले वसीम अकरम ने दिया बड़ा बयान

Wasim Akram on Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच से पहले पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज वसीम अकरम ने बड़ा बयान दिया है. बोले- अगर भारतीय देशभक्त हैं तो पाकिस्तानी...

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 27, 2025, 04:15 PM IST

अगर भारतीय देशभक्त हैं तो पाकिस्तानी..., IND vs PAK मैच से पहले वसीम अकरम ने दिया बड़ा बयान

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को महामुकाबला खेला जाएगा. लेकिन इससे मैच से पहले पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने एक बड़ा बयान दे दिया है. अकरम का मानना है कि इस बार भारत और पाकिस्तान की काफी तगड़ी भिड़ंत होगी. क्योंकि अगर पाक में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं है, तो उधर विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं भी नहीं होंगे. इतना ही नहीं अकरम ने भारतीयों की देशभक्ती को लेकर भी बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

अगर भारतीय देशभक्त हैं तो पाकिस्तानी- वसीम अकरम

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बात करते हुए कहा, "मुझे यकीन है कि ये मैच अन्य सभी भारत-पाक मैचों की तरह ही मनोरंजक होंगे. लेकिन मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ी और फैंस दोनों अनुशासित रहेंगे और सीमा पार नहीं करेंगे. अगर भारतीय देशभक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी टीम जीते, तो यही बात पाकिस्तानी फैंस के लिए भी लागू होती है. भारत हाल ही में बेहतर फॉर्म में है और प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा. लेकिन जो टीम उस दिन दबाव को सबसे अच्छे से संभालेगी, वही टीम जीतेगी."

उन्होंने आगे कहा, "ये एशिया कप दुनिया भर के फैंस के लिए एक दावत होगी. मेरी इच्छा है कि भारत और पाकिस्तान भी टेस्ट सीरीज खेलना फिर से शुरू करें. बहुत लंबा समय हो गया है और ये दोनों पक्षों के फैंस के लिए एक ऐतिहासिक तमाशा होगा. फैंस को भी अनुशासन दिखाना होगा"

एशिया कप में तीन बार हो सकती है भिड़ंत

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बार भिड़ंत हो सकती है. भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार 14 सितंबर को मुकाबला खेला जाना है. उसके बाद सुपर 6 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा सकता है. इसके अलावा अगर दोनों टीमें फाइनल में जगह बना पाती हैं, तो भारत और पाकिस्तान तीसरी बार फाइनल में भिड़ सकती हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

