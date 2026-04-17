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वाइफ के लिए दांव पर लगा दिया था क्रिकेट करियर, पत्नी को अलमारी में बंद कर देता था ये पाकिस्तानी खिलाड़ी

सकलैन मुश्ताक मैदान के बाहर भी एक खेल खेल रहे थे. सकलैन के इस खेल की कहानी न मैनेजमेंट को पता था और न ही उनके कप्तान को.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 17, 2026, 09:55 PM IST

वाइफ के लिए दांव पर लगा दिया था क्रिकेट करियर, पत्नी को अलमारी में बंद कर देता था ये पाकिस्तानी खिलाड़ी

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पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों को अपनी फिरकी से परेशान किया है. मुश्ताक की दूसरा गेंद ने क्रिकेट को एक नया शब्द दिया था. लेकिन सकलैन मुश्ताक मैदान के बाहर भी एक खेल खेल रहे थे. सकलैन के इस खेल की कहानी न मैनेजमेंट को पता था और न ही उनके कप्तान को. साल 1999 में इंग्लैंड में वनडे वर्ल्ड कप खेला जा था, तब सकलैन की नई-नई शादी हुई थी. इस कहानी में दिलचस्प बात ये है कि उनकी वाइफ लंदन की रहने वाली थीं. हालांकि सबकुछ ठीक चल रहा था, फिर ऐसी नौबत आने लगी कि उन्होंने अपनी वाइफ को अलमारी में छिपा दिया. सकलैन मुश्ताक की ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. आइए जानते हैं कि सकलैन मुश्ताक ने ऐसा क्यों किया था. 

क्या है सकलैन मुश्ताक की इस कहानी का राज?

पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज सकलैन मुश्ताक की शादी दिसबर 1998 में हुई थी. अगले साल यानी 1999 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेला जाना था, जिसकी वजह से वो टीम के साथ इंग्लैंड चल गए थे. हालांकि सकलैन की पत्नी लंदन की रहने वाली ही थीं. सकलैन मैच खेलते और फिर मैच के बाद वाइफ के साथ वक्त गुजारते थे. लेकिन अचानक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फरमान जारी कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी खिलाड़ी अपने-अपने परिवार को तुरंत घर वापस भेज दें. क्योंक बोर्ड का मानना था कि परिवार की वजह से खिलाड़ियों को ध्यान भटक रहा है. हालांकि सकलैन की नई-नई शादी हुई थी और वो अपनी वाइफ के साथ ज्यादा वक्त भी नहीं गुजार पाए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ठान लिया था कि वो इस नियम को नहीं मानेंगे. 

वाइफ को अलमारी में छिपा देते थे सकलैन

पूर्व दिग्गज सकलैन ने अपनी वाइफ को होटल के कमरे से बाहर नहीं भेजा था, जिसके बाद मैनेजर और टीम के कोच खिलाड़ियों के कमरे चेक करने आते थे. जब सकलैन के रूम पर वो लोग पहुंचते, तो सकलैन अपनी वाइफ को अलमानी के अंदर छिपा देते थे. उनकी पत्नी भी अलमारी में कपड़ों के नीचे छिप जाती थीं. हालांकि इस लुका-छुपी के बाद भी सकलैन पर कोई फर्क नहीं पड़ा था. वो लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे थे. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ विकटों की हैट्रिक भी अपने नाम की थी. हालांकि कई सालों के बाद सकलैन ने एक शो में अपनी इस कहानी को शेयर किया था. 

इन खिलाड़ियों ने पकड़ी थी सकलैन की चोरी

सकलैन और पाकिस्तान मैनेजमेंट के बीच लुका-छुपी चल रही थी. लेकिन अचानक एक दिन उनके कमरे में अजहर महमूद और मोहम्मद युसूफ पहुंच गए. सकलैन फिर अपनी वाइफ को अलमारी में छिपा दिया. लेकिन अजहर और युसूफ को थोड़ी भनक लगी कि रूम और कोई भी है. फिर दोनों खिलाड़ियों ने सकलैन को जोर दिया, तब सकलैन ने अलमारी खोली और वहां से उनकी पत्नी निकली, तब अजहर और युसूफ जोर से हंस पड़े. 

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