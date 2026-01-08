मैच के दौरान अचानक जमीन पर गिरा बल्लेबाज, युवा क्रिकेटर की मौत, खेल जगत में पसरा मातम

लालरेमरूता युवा और प्रतिभावान बल्लेबाज थे. उन्हें मिजोरम क्रिकेट के भविष्य के रूप में देखा जा रहा था. अचानक हुई उनकी मौत ने राज्य में क्रिकेटरों को स्तब्ध कर दिया है.

मिजोरम में बुधवार को दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर के. लालरेमरूता का मैच के दौरान जमीन पर गिरने से मौत हो गई. युवा क्रिकेटर के असामयिक मौत से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है. घटना क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मिजोरम द्वारा आयोजित खालिद मेमोरियल द्वितीय डिवीजन स्क्रीनिंग टूर्नामेंट के दौरान हुई. जिसके बाद सभी निर्धारित मैचों को रद्द कर दिया गया.

के. लालरेमरूता गुरुवार सुबह सिहमुई के सुआका क्रिकेट ग्राउंड में एक आधिकारिक मैच के दौरान VRCC के लिए बतौर बल्लेबाज खेल रहे थे. मैच ILMOV क्रिकेट क्लब के खिलाफ हो रहा था. लालरेमरूता ने बल्लेबाजी करने के दौरान सीने में तेज दर्द की शिकायत की. थोड़ी देर बाद वह जमीन पर गिर पड़े. यह देखकर स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया. आनन-फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया.

लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों की बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. माना जा रहा है कि मौत का कारण स्ट्रोक है, हालांकि अधिकारियों ने अभी तक मौत की आधिकारिक वजह का खुलासा नहीं किया है.

लालरेमरूआता राज्य के क्रिकेट जगत में जाने-माने थे और उन्होंने पहले भी राज्य स्तर पर मिजोरम का प्रतिनिधित्व किया था. उन्हें खेल के प्रति अपने डेडिकेशन के लिए पहचान मिली थी। उनके अचानक निधन से टूर्नामेंट पर बुरा असर पड़ा है.

मिजोरम क्रिकेट को लालरेमरूता से थी काफी उम्मीद

के. लालरेमरूता युवा और प्रतिभावान बल्लेबाज थे. उन्हें मिजोरम क्रिकेट के भविष्य के रूप में देखा जा रहा था. अचानक हुई इस युवा क्रिकेटर की मौत ने राज्य के क्रिकेटरों को स्तब्ध कर दिया है.

उनकी मौत से राज्य क्रिकेट ही नहीं बल्कि नेशनल क्रिकेट में भी शोक की लहर दौड़ गई है. खिलाड़ियों और अधिकारियों की तरफ से दुख और संवेदनाएं जताई जा रही हैं. के.

बता दें, बीते 2 साल में खेल के मैदान, जिम, या कार्यस्थल पर अचानक होने वाली मौतों की संख्या, खासकर युवाओं की बढ़ी है. के. लालरेमरूता का नाम भी इसमें जुड़ गया है. हालांकि, उनकी मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी.

