'किसी को उनके खेल के साथ खिलवाड़ नहीं...' Vaibhav Suryavanshi को लेकर पूर्व दिग्गज ने दिया बड़ा बयान

Sachin Tendulkar on Vaibhav Suryavanshi: पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि किसी को उनके खेल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए.

वैभव सूर्यवंशी ने पिछले दो सालों से आईपीएल में विस्फोटक बल्लेबाजी की है और दुनिया भर का ध्यान अपनी और खींचा है. आईपीएल 2026 में वैभव ने एक शतक लगाया है और दो बार नर्विस नाइंटीज का शिकार हुए. वैभव ने एक बार 97 और एक बार 94 रनों की पारी खेली. उनकी बैटिंग स्टाइल के लोग दीवाने हो गए हैं. वहीं अब सचिन तेंदुलकर ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

वो बहुत खास हैं- सचिन

सचिन तेंदुलकर ने क्रिकइन्फो ऑनर्स में वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा, "हर कोई सूर्यवंशी के बारे में बात कर रहा है. मैंने उन्हें बल्लेबाजी करते देखा और ये शानदार अनुभव था. मेरा मतलब है कि वो वाकई में कुछ खास हैं. उनकी सिर्फ गेंद को हिट करने की क्षमता ही नहीं, बल्कि कलाई का कमाल भी मुझे बहुत प्रभावित कर गया. मैदान के हर कोने में खेलने के लिए कलाई का अच्छा इस्तेमाल जरूरी है. वो गेंद को जोर से नहीं मारता. वो बाकी बल्लेबाजों की तुलना में गेंद की लाइन और लेंथ को काफी पहले समझ लेता है और आसानी से छक्का जड़ देता है."

उन्होंने आगे कहा, "मैं उनसे यही कहूंगा कि वो बस खुद जैसे हैं वैसे ही बने रहें. हर चीज की शुरुआत होती है. टेस्ट क्रिकेट में उम्र के साथ-साथ वो विभिन्न चुनौतियों से निपटना सीखेंगे. ये समस्या का समाधान करने की मानसिकता से जुड़ा है. समस्याएं तो हमेशा बनी रहेंगी. आपके करियर की आखिरी दिन और आखिरी गेंद तक समस्याएं बनी रहेंगी. गेंदबाज आपके सामने चुनौती पेश करता है और ये आप पर निर्भर है कि आप उससे कैसे निपटते हैं."

किसी को उनके खेल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए- सचिन

उन्होंने आगे कहा, "वो एक ऐसा खिलाड़ी है, जिसे देखकर लगता है कि वो उसमें आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा है. वो जानता है कि उसे क्या करना है और इसलिए मैं उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहूंगा. जिस तरह से वो गेंद को देखता है और जिस तरह से वो उस पर प्रतिक्रिया करता है. अगर उसमें किसी तरह का व्यवधान डाला जाता है तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी. मैं उसे अपने नैसर्गिक अंदाज में खेलने की आजादी दूंगा. समय के साथ-साथ वो खेल की अन्य चुनौतियों से निपटना भी सीख जाएगा."

टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए देखना चाहते हैं सचिन

सचिन ने कहा, "केवल मैं ही नहीं, बल्कि हर कोई उन्हें किसी न किसी स्तर पर टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहेगा. मुझे नहीं पता कि ऐसा कब होगा. लेकिन किसी भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी को प्रोत्साहन की जरूरत होती है. अगर वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए. हमें उसके खेल का आनंद लेना चाहिए और उस पर का दबाव नहीं डालना चाहिए. ये चयन करना जिम्मेदारी उन लोगों चयनकर्ताओं पर छोड़ दें, जिनका ये काम है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से