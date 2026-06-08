'टी20 क्रिकेट की सोच टेस्ट में नहीं...' पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने बल्लेबाजों को दी 'चेतावनी', पढ़ें क्या कहा

Sunil Gavaskar Statement: पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने बल्लेबाजों को चेतावनी दी है. इसके अलावा अफगानिस्तान के खिलाफ 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज मानव सुथार को लेकर भी बयान दिया है.

टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज पूरा-पूरा दिन बल्लेबाजी किया करते थे. लेकिन अब युवा खिलाड़ी नई सोच के साथ मैदान पर उतरता है. युवा बल्लेबाज टेस्ट में भी तेजी से रन बनाना चाहते हैं, जिससे वो लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हैं. आज के दौर में बल्लेबाज टी20 क्रिकेट के तरीके को ही टेस्ट में अपना रहे हैं. इसके अलावा टीमें टेस्ट में काफी बदलाव कर रही हैं, जिसको लेकर पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने बल्लेबाजों को चेतावनी दी है. इसके अलावा अफगानिस्तान के खिलाफ 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज मानव सुथार को लेकर भी बयान दिया है.

टी20 की सोच टेस्ट में नहीं आनी चाहिए- गावस्कर

सुनील गावस्कर ने जियोस्टार के कार्यक्रम क्रिकेट लाइव में कहा, हर टीम में समय-समय पर खिलाड़ियों का आना-जाना और बदलाव होता है, लेकिन प्रदर्शन के स्तर को बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए. अब समय आ गया है कि टीम को बदलाव के दौर में बताने के बजाय टेस्ट क्रिकेट के मानकों पर परखा जाए. हर टीम में संन्यास, नए खिलाड़ियों का आना और बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ध्यान प्रदर्शन पर होना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा, भारत के हाल के टेस्ट नतीजों को देखें तो गेंदबाजों ने अपना काम काफी हद तक किया है, लेकिन बल्लेबाजों को, खासकर मुश्किल परिस्थितियों में, अधिक अनुशासन और बेहतर तकनीक दिखाने की जरूरत है. कई बार कुछ डॉट गेंदों के बाद खिलाड़ी टी20 की मानसिकता में आ जाते हैं और जल्दबाजी में गलत फैसले कर बैठते हैं. टेस्ट क्रिकेट में अलग तरह के धैर्य और सोच की जरूरत होती है.

मानव सुथार पर भी बोले गावस्कर

गावस्कर ने मानव सुथार को लेकर कहा, सात विकेट के साथ टेस्ट करियर की शुरुआत करना बेहद प्रभावशाली है, लेकिन किसी खिलाड़ी का मूल्यांकन सिर्फ एक मैच के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए. ये एक शानदार और उत्साहजनक शुरुआत है, लेकिन इसे मंजिल नहीं, बल्कि लंबे सफर की शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए.

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