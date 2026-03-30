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'ये रोहित का 2.0 है...' पूर्व दिग्गज ने Rohit Sharma को लेकर दिया बड़ा बयान

Anil Kumble on Rohit Sharma: कोलकाता के खिलाफ रोहित ने दमदार पारी खेली, जिसके बाद पूर्व भारतीय दिग्गज अनिल कुंबले ने रोहित को लेकर बड़ा बयान दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 30, 2026, 04:05 PM IST

'ये रोहित का 2.0 है...' पूर्व दिग्गज ने Rohit Sharma को लेकर दिया बड़ा बयान

Anil Kumble on Rohit Sharma

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आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई के बीच खेला गया था, जिसे एमआई ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया. इस मैच में रोहित शर्मा ने काफी दमदार पारी खेली. टी20 और टेस्ट से संन्यास के बाद सिर्फ वनडे फॉर्मेट खएलते हैं. हालांकि उन्होंने पिछली बार आईपीएल का मुकाबला खेला था और एक साल बाद उन्होंने सबसे छोटा फॉर्मेट खेला है. लेकिन पहले ही मैच में रोहित ने दमदार पारी खेली, जिसके बाद पूर्व भारतीय दिग्गज अनिल कुंबले ने रोहित को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

रोहित का ये 2.0 है- कुंबले

अनिल कुंबले ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा, "लगता है कि रोहित शर्मा अपने 2.0 अवतार में आ गए हैं. उनकी पारी से साबित हो गया है कि वो फिर से अपना दबदबा बनाने को तैयार हैं. जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे. मुझे उनके कैरियर के शीर्ष दिनों की याद आ गई."

उन्होंने आगे कहा, "वरूण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और ब्लेसिंग मुजरबानी जैसे गेंदबाजों को छक्के लगाना आसान नहीं है. लेकिन उसने इसे आसान बना दिया. उसने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया है और ब्रेक के बाद लौटने पर लय और टाइमिंग हासिल करने में पांच से सात दिन लगते हैं. वो शानदार पारी थी. छक्के आसानी से लग रहे थे. इस पारी ने साबित कर दिया कि रोहित का ये अवतार आईपीएल की बाकी टीमों के लिए चिंता का सबब होगा."

ऐसा रहा एमआई और केकेआर मैच

कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन बनाए थे. टीम के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 67 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके अलावा रघुवंशी 51 और फिन एलन ने 37 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में मुंबई ने 19.1 ओवरों में 224 रन बना दिए और 6 विकेट से जीत हासिल की है. टीम के लिए रोहित शर्मा 78 रन और रियान रिकल्टन ने 81 रनों की पारी खेली.

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