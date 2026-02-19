FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

धमाके के बाद इमारत गिरी, 13 की मौत, पाकिस्तान के कराची में बड़ा धमाका

'एक्रॉस द लाइन शॉट...' टी20 वर्ल्ड कप में लगातार तीन बार जीरो पर आउट होने वाले अभिषेक शर्मा को सुनील गावस्कर ने दिया गुरुमंत्र

असम कांग्रेस को बड़ा झटका: पूर्व अध्यक्ष भूपेन का इस्तीफा, बोले- 'जब राहुल गांधी ही अपमानित हैं, तो मेरी क्या कीमत'

फिल्म निर्माता नीरज पांडे ने वापस लिया Ghuskhor Pandat का टाइटल, सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

Kitchen Hacks: फ्रिज की बदबू से लेकर मिक्सर की खराबी तक, किचन की हर छोटी-बड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे ये जादुई ट्रिक

धरती की सबसे लंबी घास कौन सी है? कई महीनों नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में बढ़ जाती है लंबाई

'धुरंधर 2' पर क्यों मचा है इतना बवाल? BMC की सख्ती के बाद क्या ब्लैकलिस्ट होगा आदित्य धर का स्टूडियो?

क्रिकेट

'एक्रॉस द लाइन शॉट...' टी20 वर्ल्ड कप में लगातार तीन बार जीरो पर आउट होने वाले अभिषेक शर्मा को सुनील गावस्कर ने दिया गुरुमंत्र

Sunil Gavaskar on Abhishek Sharma: लगातार तीन बार जीरो पर आउट होने वाले अभिषेक शर्मा को अब पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने गुरुमंत्र दे दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 19, 2026, 03:54 PM IST

Sunil Gavaskar on Abhishek Sharma

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने अपने चारों मुकाबले जीतकर सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया है. भले ही टीम इंडिया ने सुपर-8 में क्वालिफाई किया हो, लेकिन टीम अभी काफी चिंता में होगी. क्योंकि टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. उन्होंने शुरुआती 3 मैच खेले और वो तीनों बार बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. लगातार तीन बार जीरो पर आउट होने वाले अभिषेक शर्मा को अब पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने गुरुमंत्र दे दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

गावस्कर ने अभिषेक को दिया गुरुमंत्र

सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्टस से कहा, "अभिषेक शर्मा बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन पर उम्मीदों का बोझ साफ दिख रहा है. अगर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ अच्छी शुरुआत की होती तो बात कुछ और होती. अब बड़े छक्के लगाने वाला शीर्ष बल्लेबाज होने का दबाव उन पर साफ दिख रहा है. अपनी बल्लेबाजी क्षमता को देखते हुए उन्हें क्रीज पर समय बिताना होगा. उन्हें अपनी पारी की पहली ही गेंद पर चौका या छक्का लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. अगर बड़े शॉट खेलने का मन करे तो ठीक है. लेकिन उन्हें एक्रॉस द लाइन शॉट खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "एक रन लो और अपना खाता खोलो. चार डॉट बॉल भी मायने नहीं रखतीं. वो बाद में उनकी भरपाई कर सकता है. उसे शुरुआत में समझदारी से खेलना होगा. एक-दो ओवर क्रीज पर पांव जमाने में बिताओ और फिर अपना स्वाभाविक खेल खेलो."

शिवम दुबे की तारीफ में ये बोले गावस्कर

सुनील गावस्कर ने शिवम दुबे को लेकर कहा, "शिवम दुबे को गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास कई तरह के शॉट खेलने की क्षमता है. आप उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें लॉन्ग ऑन के ऊपर से शॉट लगाने की क्षमता है. वो सिर्फ मिड-विकेट और स्क्वायर-लेग के ऊपर से शॉट लगाने की कोशिश नहीं करते. वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भी शॉट लगा सकते हैं."

गावस्कर ने आगे कहा, "अगर वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इनसाइड आउट शॉट खेलने पर कड़ी मेहनत करता है, तो वो एक बेहद खतरनाक बल्लेबाज बन जाएगा. तब वो गेंद को मैदान के किसी भी हिस्से में मार सकता है." बुमराह को लेकर पूर्व कप्तान ने कहा, "जसप्रीत बुमराह शुरुआत में गेंदबाजी करेंगे. अगर हार्दिक पांड्या शुरुआती ओवरों में एक-दो विकेट ले लेते हैं, तो इससे काफी मदद मिलेगी. लेकिन भारत गेंदबाजी में काफी हद तक वरुण के चार ओवरों पर निर्भर रहेगा. सुपर आठ में विपक्षी टीम उनका सामना कैसे करती हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा."

Kitchen Hacks: फ्रिज की बदबू से लेकर मिक्सर की खराबी तक, किचन की हर छोटी-बड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे ये जादुई ट्रिक
धरती की सबसे लंबी घास कौन सी है? कई महीनों नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में बढ़ जाती है लंबाई
'धुरंधर 2' पर क्यों मचा है इतना बवाल? BMC की सख्ती के बाद क्या ब्लैकलिस्ट होगा आदित्य धर का स्टूडियो?
Friday OTT Release: मर्डर मिस्ट्री और खूनी खेल से कांप जाएगी रूह; 'कैनेडी' से 'लकी द सुपरस्‍टार' तक, ओटीटी पर रिलीज हो रहीं ये फिल्में
कितनी पढ़ाई के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनीं नेहा सिंह? जानें उनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी
होली की रात कर लिए ये टोटके तो दूर हो जाएगी हर परेशानी, रोग, दोष और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम
गांठ बांध ली बाबा नीम करौली की ये 5 बातें तो जीवन में कभी नहीं आएगा दुख, दिनदोगुनी तेजी से बढ़ेगी सुख समृद्धि
आज या कल कब मनाई जाएगी फुलेरा दूज, जानें इसकी सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व
19 या 20 फरवरी रमज़ान का महीना कब शुरू हो रहा है? यहां देखें सेहरी और इफ़्तार का समय
