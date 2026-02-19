'एक्रॉस द लाइन शॉट...' टी20 वर्ल्ड कप में लगातार तीन बार जीरो पर आउट होने वाले अभिषेक शर्मा को सुनील गावस्कर ने दिया गुरुमंत्र

Sunil Gavaskar on Abhishek Sharma: लगातार तीन बार जीरो पर आउट होने वाले अभिषेक शर्मा को अब पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने गुरुमंत्र दे दिया है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने अपने चारों मुकाबले जीतकर सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया है. भले ही टीम इंडिया ने सुपर-8 में क्वालिफाई किया हो, लेकिन टीम अभी काफी चिंता में होगी. क्योंकि टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. उन्होंने शुरुआती 3 मैच खेले और वो तीनों बार बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. लगातार तीन बार जीरो पर आउट होने वाले अभिषेक शर्मा को अब पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने गुरुमंत्र दे दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

गावस्कर ने अभिषेक को दिया गुरुमंत्र

सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्टस से कहा, "अभिषेक शर्मा बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन पर उम्मीदों का बोझ साफ दिख रहा है. अगर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ अच्छी शुरुआत की होती तो बात कुछ और होती. अब बड़े छक्के लगाने वाला शीर्ष बल्लेबाज होने का दबाव उन पर साफ दिख रहा है. अपनी बल्लेबाजी क्षमता को देखते हुए उन्हें क्रीज पर समय बिताना होगा. उन्हें अपनी पारी की पहली ही गेंद पर चौका या छक्का लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. अगर बड़े शॉट खेलने का मन करे तो ठीक है. लेकिन उन्हें एक्रॉस द लाइन शॉट खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "एक रन लो और अपना खाता खोलो. चार डॉट बॉल भी मायने नहीं रखतीं. वो बाद में उनकी भरपाई कर सकता है. उसे शुरुआत में समझदारी से खेलना होगा. एक-दो ओवर क्रीज पर पांव जमाने में बिताओ और फिर अपना स्वाभाविक खेल खेलो."

शिवम दुबे की तारीफ में ये बोले गावस्कर

सुनील गावस्कर ने शिवम दुबे को लेकर कहा, "शिवम दुबे को गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास कई तरह के शॉट खेलने की क्षमता है. आप उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें लॉन्ग ऑन के ऊपर से शॉट लगाने की क्षमता है. वो सिर्फ मिड-विकेट और स्क्वायर-लेग के ऊपर से शॉट लगाने की कोशिश नहीं करते. वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भी शॉट लगा सकते हैं."

गावस्कर ने आगे कहा, "अगर वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इनसाइड आउट शॉट खेलने पर कड़ी मेहनत करता है, तो वो एक बेहद खतरनाक बल्लेबाज बन जाएगा. तब वो गेंद को मैदान के किसी भी हिस्से में मार सकता है." बुमराह को लेकर पूर्व कप्तान ने कहा, "जसप्रीत बुमराह शुरुआत में गेंदबाजी करेंगे. अगर हार्दिक पांड्या शुरुआती ओवरों में एक-दो विकेट ले लेते हैं, तो इससे काफी मदद मिलेगी. लेकिन भारत गेंदबाजी में काफी हद तक वरुण के चार ओवरों पर निर्भर रहेगा. सुपर आठ में विपक्षी टीम उनका सामना कैसे करती हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा."

