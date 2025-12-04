FacebookTwitterYoutubeInstagram
'वो विराट-रोहित का भविष्य तय करेंगे...' पूर्व भारतीय दिग्गज ने रो-को को लेकर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

क्रिकेट

क्रिकेट

'वो विराट-रोहित का भविष्य तय करेंगे...' पूर्व भारतीय दिग्गज ने रो-को को लेकर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

Harbhajan Singh on Virat Kohli and Rohit Sharma: पूर्व दिग्गज प्लेयर हरभजन सिंह ने रोहित-विराट को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 04, 2025, 01:05 PM IST

'वो विराट-रोहित का भविष्य तय करेंगे...' पूर्व भारतीय दिग्गज ने रो-को को लेकर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

Virat Kohli and Rohit Sharma 

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले हो चुके हैं और दोनों टीमें 1-1 की बराबरी है. इस सीरीज में अब तक विराट कोहली ने बैक टू बैक दो शतक लगा दिए हैं. वहीं रोहित शर्मा ने भी पहले मैच में शानदार पारी खेली थी. हालांकि रो-को को लेकर उनके वर्ल्ड कप 2027 खेलने की चर्चा काफी जोरो-शोरो से है. इस बीच पूर्व दिग्गज प्लेयर हरभजन सिंह ने रोहित-विराट को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है. 

हरभजन सिंह ने रो-को को लेकर दिया बड़ा बयान

हरभजन सिंह ने रोहित और विराट को लेकर कहा, "ये मेरी समझ से परे है. मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा. क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूं और जो मैं देख रहा हूं, वो मेरे साथ भी हुआ है. मेरे कई साथियों के साथ ऐसा हुआ है. लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. हम इस बारे में बात नहीं करते या इस पर कोई चर्चा नहीं करते."

उन्होंने आगे कहा, "जब मैं विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को देखता हूं, जो अभी भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है तो मुझे बहुत खुशी होती है. ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो लोग उनके भविष्य के बारे में फैसला कर रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर में कुछ खास हासिल नहीं किया है. वहीं भज्जी ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर कहा, वो इस वर्ल्ड कप के दौरान शानदार फॉर्म में रहेंगे और अगली पीढ़ी के लिए मानक स्थापित करेंगे."

भज्जी ने अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो शतक को लेकर कहा, "विराट ने हमेशा रन बनाए हैं और भारत के लिए शुरू से ही अच्छा योगदान दिया है. उन्होंने बल्लेबाज के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और टीम के कप्तान भी रहे हैं. मुझे वास्तव में अच्छा लग रहा है कि वो दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. वो युवा पीढ़ी के लिए उदाहरण पेश कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि चैंपियन बनने के लिए क्या करना पड़ता है. इसलिए सही उदाहरण पेश करने के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को बधाई."

