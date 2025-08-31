MS Dhoni कॉल भी उठाएंगे? पूर्व क्रिकेटर ने माही को मेंटॉर का ऑफर मिलने के बाद दिया बड़ा बयान, 'थाला' फैंस को नहीं आएगा पसंद

Ex Cricketer Manoj Tiwary on MS Dhoni: पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने एमएस धोनी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जो बाद थाला फैंस को ज्यादा पसंद नहीं आएगा.

BCCI ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के मूड में लग रही है. क्योंकि ऐसी खबर है कि बीसीसीआई पूर्व इंडियन कप्तान एमएस धोनी को आईसीसी इवेंट के लिए टीम इंडिया का मेंटॉर बनने का ऑफर दिया है. इस बीच धोनी को मेंटॉर का ऑफर मिनले वाली खबर को लेकर पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने तंज कसा है. उन्होंने जो बोला है, वो शायद ही थाला के फैंस को पंसद आएगा. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

पूर्व खिलाड़ी ने धोनी पर कसा तंज

एएनआई से बात करते हुए पूर्व खिलाड़ी मनोज तिवारी ने एमएस धोनी को लेकर कहा, क्या उन्होंने कॉल उठाई? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि उनसे संपर्क करना काफी मुश्किल है. मैसेज का जवाब भी बहुत मुश्किलों से मिलता है. ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ऐसा कहा है. अगर वो मैसेज पढ़ेंगे तो क्या जवाब देंगे या नहीं देंगे. ये आने वाला समय ही बताएगा. अगर उन्हें मेंटॉर बनने का ऑफर दिया जाता है, तो सबसे पहली बात ये सोचना है कि वो इसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे. अगर वो कर भी लेते हैं, तो ये बोलना काफी मुश्किल होगा कि वो टीम इंडिया में क्या इंम्पैक्ट लेकर आएंगे.

#WATCH | Kolkata | On BCCI reportedly offering mentor role to former Indian cricket team captain MS Dhoni ahead of T20 World Cup 2026, former Indian Cricketer & West Bengal Minister, Manoj Tiwary, says, "... Did he pick up the phone? Because it is difficult to reach him on the… pic.twitter.com/EvayGz8tUe — ANI (@ANI) August 30, 2025

उन्होंने आगे कहा, उनके पास बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी दोनों में काफी तगड़ा अनुभव रहा है. सीधी सी बात है कि वो टीम इंडिया के लिए काम आएगा. अभी जो खिलाड़ी स्टार बन रहे हैं, वो उनका सम्मान करते हैं और उनकी बात मानते भी हैं. सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि एमएस धोनी और गौतम गंभीर की जोड़ी बनेगी, जो देखने वाली होगी.

आपको बता दें कि ऐसी खबर हैं, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि एमएस धोनी को बीसीसीआई ने मेंटॉर बनने का ऑफर दिया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे, जिसकी वजह से टीम अनुभव की कमी होगी. ऐसे में धोनी वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.