RCB के बाद Dinesh Karthik अब इस टीम के बने कोच, इंग्लैंड में करेंगे कोचिंग

दिनेश कार्तिक ने इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने के बाद कोचिंग में हाथ आजमाया था. आरसीबी के बाद इंग्लैंड में भी मेंटॉर और बैटिंग कोचिंग करते हुए नजर आने वाले हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने के बाद कोचिंग में हाथ आजमाया था. आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में दिनेश मेंटॉर के रूप में जुड़े हुए हैं और उनकी कोचिंग में आरसीबी ने 18 साल बाद अपना पहला आईपीएल खिताब भी जीता. लेकिन अब वो आरसीबी के बाद इंग्लैंड में भी मेंटॉर और बैटिंग कोचिंग करते हुए नजर आने वाले हैं. आइए जानते हैं कि इंग्लैंड में कार्तिक किस टीम की कोचिंग करेंगे?

इंग्लैंड में किस टीम की कोचिंग करेंगे कार्तिक?

इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने के बाद दिनेश कार्तिक का कोचिंग क्षेत्र में दबदबा बढ़ता जा रहा है. आईपीएल में आरसीबी के मेंटर दिनेश कार्तिक को ईसीबी द्वारा संचालित 'द हंड्रेड' की फ्रेंचाइजी द लंदन स्पिरिट ने अपना मेंटर और बल्लेबाजी कोच बनाया है. कार्तिक द हंड्रेड 2026 लीग में लंदन स्पिरिट की टीम में कोचिंग करते हुए नजर आएंगे.

लंदन स्पिरिट के क्रिकेट निदेशक मो बोबट ने कहा, "लंदन स्पिरिट में दिनेश कार्तिक का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है. वो हमारे खेल में सचमुच एक अलग सोच रखने वाले व्यक्ति हैं. शॉर्ट-फॉर्मेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनका लंबा अनुभव हमारे लिए बहुत कीमती होगा. उनके साथ काम करना भी बहुत मजेदार है. वो हर काम जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह के साथ करते हैं. खेल में बड़ा कद रखने वाले इंसान को अपने साथ जोड़ना एक संकेत है कि हम अपनी टीम को अच्छा सपोर्ट देने को महत्व देते हैं."

इंग्लैंड में कोच मिलने के बाद दिनेश कार्तिक ने कही ये बात

दिनेश कार्तिक ने द हंड्रेड में टीम की कोचिंग मिलने पर कहा, "ये रोमांचक समय है. मैं सच में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित था. लॉर्ड्स में काम करते हुए इंग्लैंड की गर्मियां बिताना एक सपने के सच होने जैसा है. ये वो ग्राउंड है, जहां मैंने भारत के लिए डेब्यू किया था और अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था. लॉर्ड्स मेरे दिल के बहुत करीब है. मैं अगले साल स्क्वाड को एक साथ आते देखने और कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों के साथ काम करने का इंतजार नहीं कर सकता."

ऐसा रहा कार्तिक का क्रिकेट करियर

दिनेश कार्तिक को इंटरनेशनल टी20 और आईपीएल का लंबा अनुभव है. दिनेश ने भारत के लिए 60 टी20 मैचों की 48 पारियों में 142.62 की स्ट्राइक रेट से 686 रन बनाए हैं. वहीं 2008 से 2024 के बीच आईपीएल करियर में खेले 257 मैचों की 234 पारियों में 22 अर्धशतक लगाते हुए 135.37 की स्ट्राइक रेट से 4,842 रन बनाए हैं. आईपीएल में वो केकेआर की कप्तानी भी कर चुके हैं. आईपीएल के अलावा दिनेश कार्तिक साउथ अफ्रीका20 लीग में भी खेल चुके हैं.

