Cheteshwar Pujara के साले ने किया 'सुसाइड', पूर्व मंगेतर ने लगाया था रेप का आरोप

Cheteshwar Pujara Brother in Law Suicide: चेतेश्वर पुजारा के घर पर दुखों का पहाड़ टूटा है. दरअसल, पुजारा के साले जीत रसिकभाई पबारी ने बुधवार 26 नवंबर को राजकोट स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के घर पर दुखों का पहाड़ टूटा है. दरअसल, पुजारा के साले जीत रसिकभाई पबारी ने बुधवार 26 नवंबर को राजकोट स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली है. मालवीयनगर पुलिस की टीम ने उन्हें निजी हॉस्पिटल ले गई थी, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषिक कर दिया. उनके खिलाफ पूर्व मंगेतर ने शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद जीत ने खुद की जान ले ली है. आइए जानते हैं कि पूरा मैटर क्या है.

पुजारा के साले ने क्यों की आत्महत्या?

चेतेश्वर पुजारा के साले जीत रासिकभाई पाबारी के खिलाफ 26 नवंबर 2024 को उनकी पूर्व मंगेतर ने मालवीयनगर पुलिस स्टेशन में रेप का केस दर्ज करवाया था. पूर्व मंगेतर ने शिकायत की थी कि जीत ने शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध का आरोप लगाया था. हालांकि उसके बाद दोनों की सगाई भी टूट गई थी.

पुलिस सुत्रों ने बताया कि आत्महत्या का कारण जानने के लिए जांच जारी है. अधिकारियों ने बताया कि जीत पिछले एक साल से कानूनी मामलों में उलझे हुए थे और वो काफी तनाव में भी थे. उन्होंने बताया कि आत्महत्या का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के बाद ही पता लगेगा.

पुजारा की पत्नि पर टूटा दुखों का पहाड़

चेतेश्वर पुजारा की पत्नि का नाम पूजा है और उनका जन्म गोंडल में हुआ था. उनके एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है. हालांकि अब उन्होंने अपने छोटे भाई को खो दिया है. अपने छोटे भाई की इस दुखद खबर को सुनकर पूजा काफी शौक हो गई होंगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.