FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बाबरी मस्जिद पर उमा भारती के ईंट निकालने के बयान पर TMC नेता हुमायूं कबीर का पलटवार कहा- उमा भारती को जवाब देने के लिए तैयार | TMC नेता हुमायूं कबीर का बड़ा बयान, कहा- बाबरी मस्जिद बनेगी कोई रोक नहीं सकता | राबड़ी देवी को आवास खाली करने के बिहार सरकार के आदेश को लेकर तेजस्वी यादव का CM नीतीश कुमार पर निशाना, बताया नीतीश-लालू जी के बीच नैतिक रिश्ते का अंत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Cheteshwar Pujara के साले ने किया 'सुसाइड', पूर्व मंगेतर ने लगाया था रेप का आरोप

Cheteshwar Pujara के साले ने किया 'सुसाइड', पूर्व मंगेतर ने लगाया था रेप का आरोप

Pakistan: इमरान खान के साथ जेल में ऐसा क्या हुआ? जिससे लगाए जाने लगे उनकी हत्या के कयास

Pakistan: इमरान खान के साथ जेल में ऐसा क्या हुआ? जिससे लगाए जाने लगे उनकी हत्या के कयास

Garuda Purana: पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान

पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World’s Strongest Woman का खिताब

कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World’s Strongest Woman का खिताब

WTC Points Table: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत को लगा बड़ा झटका, WTC अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम

WTC Points Table: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत को लगा बड़ा झटका, WTC अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम

IPL में सबसे महंगे विदेशी विकेटकीपर, देखे लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

IPL में सबसे महंगे विदेशी विकेटकीपर, देखे लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Cheteshwar Pujara के साले ने किया 'सुसाइड', पूर्व मंगेतर ने लगाया था रेप का आरोप

Cheteshwar Pujara Brother in Law Suicide: चेतेश्वर पुजारा के घर पर दुखों का पहाड़ टूटा है. दरअसल, पुजारा के साले जीत रसिकभाई पबारी ने बुधवार 26 नवंबर को राजकोट स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 26, 2025, 05:48 PM IST

Cheteshwar Pujara के साले ने किया 'सुसाइड', पूर्व मंगेतर ने लगाया था रेप का आरोप

Cheteshwar Pujara

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के घर पर दुखों का पहाड़ टूटा है. दरअसल, पुजारा के साले जीत रसिकभाई पबारी ने बुधवार 26 नवंबर को राजकोट स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली है. मालवीयनगर पुलिस की टीम ने उन्हें निजी हॉस्पिटल ले गई थी, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषिक कर दिया. उनके खिलाफ पूर्व मंगेतर ने शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद जीत ने खुद की जान ले ली है. आइए जानते हैं कि पूरा मैटर क्या है. 

पुजारा के साले ने क्यों की आत्महत्या?

चेतेश्वर पुजारा के साले जीत रासिकभाई पाबारी के खिलाफ 26 नवंबर 2024 को उनकी पूर्व मंगेतर ने मालवीयनगर पुलिस स्टेशन में रेप का केस दर्ज करवाया था. पूर्व मंगेतर ने शिकायत की थी कि जीत ने शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध का आरोप लगाया था. हालांकि उसके बाद दोनों की सगाई भी टूट गई थी. 

पुलिस सुत्रों ने बताया कि आत्महत्या का कारण जानने के लिए जांच जारी है. अधिकारियों ने बताया कि जीत पिछले एक साल से कानूनी मामलों में उलझे हुए थे और वो काफी तनाव में भी थे. उन्होंने बताया कि आत्महत्या का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के बाद ही पता लगेगा. 

पुजारा की पत्नि पर टूटा दुखों का पहाड़

चेतेश्वर पुजारा की पत्नि का नाम पूजा है और उनका जन्म गोंडल में हुआ था. उनके एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है. हालांकि अब उन्होंने अपने छोटे भाई को खो दिया है. अपने छोटे भाई की इस दुखद खबर को सुनकर पूजा काफी शौक हो गई होंगी.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World’s Strongest Woman का खिताब
कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World’s Strongest Woman का खिताब
WTC Points Table: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत को लगा बड़ा झटका, WTC अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम
WTC Points Table: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत को लगा बड़ा झटका, WTC अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम
IPL में सबसे महंगे विदेशी विकेटकीपर, देखे लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
IPL में सबसे महंगे विदेशी विकेटकीपर, देखे लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
Test में रनों के लिहाज से टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी हार, टूटा 21 साल पुराना रिकॉर्ड
Test में रनों के लिहाज से टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी हार, टूटा 21 साल पुराना रिकॉर्ड
दुनिया का इकलौता समुद्र जहां नहीं है एक भी मछली, तैरना न आने पर भी तैरते हैं इंसान
दुनिया का इकलौता समुद्र जहां नहीं है एक भी मछली, तैरना न आने पर भी तैरते हैं इंसान
MORE
Advertisement
धर्म
Vivah Panchami Upay: विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजीत मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजीत मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
Rashifal 25 November 2025: वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Vivah Panchami 2025: विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
MORE
Advertisement