'इस खेल ने मुझसे सबकुछ छीन लिया...' Rohit Sharma ने किया चौंकाने वाले खुलासा, जानिए क्या कहा

Rohit Sharma: पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 हारने के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब वो सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं. रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. लेकिन उससे पहले उनकी कप्तानी में टीम इंडिया 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, जिसके बाद खिलाड़ी समेत पूरा भारत सदमे में था. वहीं अब रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप हारने के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

रोहित ने एक कार्यक्रम में किया खुलासा

रोहित शर्मा ने मास्टर्स यूनियन के एक कार्यक्रम के दौरान कहा, "वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के बाद मैं पूरी तरह से निराश हो गया था. मुझे ऐसा लगा कि मैं अब ये खेल नहीं खेलना चाहता. क्योंकि इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया है और मुझे लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है. मुझे इससे उबरने में थोड़ा समय लगा. मैं खुद को बार-बार याद दिलाता रहा कि यही वो चीज है जिससे मुझे वास्तव में प्यार है. ये चीज मेरे पास है और मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता हूं. धीरे-धीरे मैं इससे उबर गया. मैंने अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस हासिल की और फिर से मैदान पर सक्रिय हो गया."

रोहित ने आगे कहा, "उस हार से हर कोई निराश था और हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है. मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर वो बहुत मुश्किल समय था. क्योंकि मैंने उस वर्ल्ड कप के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था. वर्ल्ड कप से दो या तीन महीने पहले ही नहीं बल्कि 2022 में कप्तानी संभालने के बाद से ही मैं उसके लिए तैयारी कर रहा था."

पूर्व कप्तान ने आगे कहा, "मेरा एकमात्र लक्ष्य वर्ल्ड कप जीतना था. चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप हो या 2023 में वनडे वर्ल्ड कप. इसलिए जब ऐसा नहीं हो पाया तो मैं पूरी तरह से निराश हो गया था।. मेरे शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी. मुझे इससे उबरने और खुद को वापस पटरी पर लाने में कुछ महीने लग गए. मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं और फिर आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है तो ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है. मेरे साथ भी ठीक यही हुआ. लेकिन मुझे ये भी पता था कि जीवन यहीं खत्म नहीं होता."

उन्होंने कहा, "ये निराशा से उबरने और खुद को नए सिरे से तैयार करने के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा सबक था. मुझे पता था कि अमेरिका और वेस्टइंडीज में 2024 में टी20 वर्ल्ड कप होना है और अब मुझे अब अपना पूरा ध्यान इस पर केंद्रित करना होगा. अब ये कहना बहुत आसान है, लेकिन उस समय ये बेहद मुश्किल था."

