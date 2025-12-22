FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

नेशनल हेराल्ड केस में ED की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया, राहुल गांधी और बाकी आरोपियों को नोटिस जारी किया | यूपी- विधानसभा में सीएम योगी के संबोधन पर हंगामा, समाजवादी पार्टी ने वॉक आउट किया | कोडीन कफ सिरप से जुड़ी बड़ी खबर, मामले में गठित जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, CM योगी को सौंपी गई रिपोर्ट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Baba Khatu Shyam:2026 आने के साथ खाटू श्याम जी में बढ़ी भक्तों की भीड़, अब VIP दर्शन बंद, नये साल को 24 घंटे खुलेगा मंदिर

2026 आने के साथ खाटू श्याम जी में बढ़ी भक्तों की भीड़, अब VIP दर्शन बंद, नये साल को 24 घंटे खुलेगा मंदिर

'इस खेल ने मुझसे सबकुछ छीन लिया...' Rohit Sharma ने किया चौंकाने वाले खुलासा, जानिए क्या कहा

'इस खेल ने मुझसे सबकुछ छीन लिया...' Rohit Sharma ने किया चौंकाने वाले खुलासा, जानिए क्या कहा

मुंबई में फर्जी पुलिस कमिश्नर बनकर उड़ाए करोड़ों रुपये, पीड़ित की आपबीती ने सुन हरकोई रह गया हैरान

मुंबई में फर्जी पुलिस कमिश्नर बनकर उड़ाए करोड़ों रुपये, पीड़ित की आपबीती ने सुन हरकोई रह गया हैरान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
रात को सोने से पहले प्लग से निकाल दें चीजें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

रात को सोने से पहले प्लग से निकाल दें चीजें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

भारत की टॉप 6 फिल्में जिन्हें बनाने में लगा अंधा पैसा, इनमें से एक मूवी का बजट है 1300 करोड़

भारत की टॉप 6 फिल्में जिन्हें बनाने में लगा अंधा पैसा, इनमें से एक मूवी का बजट है 1300 करोड़

पति-पत्नी के बीच कितना भी प्यार क्यों न हो अगर यह बात खुल गई तो मनमुटाव-मनभेद और अलगाव तय है 

पति-पत्नी के बीच कितना भी प्यार क्यों न हो अगर यह बात खुल गई तो मनमुटाव-मनभेद और अलगाव तय है

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

'इस खेल ने मुझसे सबकुछ छीन लिया...' Rohit Sharma ने किया चौंकाने वाले खुलासा, जानिए क्या कहा

Rohit Sharma: पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 हारने के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 22, 2025, 12:56 PM IST

'इस खेल ने मुझसे सबकुछ छीन लिया...' Rohit Sharma ने किया चौंकाने वाले खुलासा, जानिए क्या कहा

Rohit SHarma

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब वो सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं. रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. लेकिन उससे पहले उनकी कप्तानी में टीम इंडिया 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, जिसके बाद खिलाड़ी समेत पूरा भारत सदमे में था. वहीं अब रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप हारने के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

रोहित ने एक कार्यक्रम में किया खुलासा

रोहित शर्मा ने मास्टर्स यूनियन के एक कार्यक्रम के दौरान कहा, "वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के बाद मैं पूरी तरह से निराश हो गया था. मुझे ऐसा लगा कि मैं अब ये खेल नहीं खेलना चाहता. क्योंकि इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया है और मुझे लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है. मुझे इससे उबरने में थोड़ा समय लगा. मैं खुद को बार-बार याद दिलाता रहा कि यही वो चीज है जिससे मुझे वास्तव में प्यार है. ये चीज मेरे पास है और मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता हूं. धीरे-धीरे मैं इससे उबर गया. मैंने अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस हासिल की और फिर से मैदान पर सक्रिय हो गया." 

रोहित ने आगे कहा, "उस हार से हर कोई निराश था और हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है. मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर वो बहुत मुश्किल समय था. क्योंकि मैंने उस वर्ल्ड कप के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था. वर्ल्ड कप से दो या तीन महीने पहले ही नहीं बल्कि 2022 में कप्तानी संभालने के बाद से ही मैं उसके लिए तैयारी कर रहा था."

पूर्व कप्तान ने आगे कहा, "मेरा एकमात्र लक्ष्य वर्ल्ड कप जीतना था. चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप हो या 2023 में वनडे वर्ल्ड कप. इसलिए जब ऐसा नहीं हो पाया तो मैं पूरी तरह से निराश हो गया था।. मेरे शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी. मुझे इससे उबरने और खुद को वापस पटरी पर लाने में कुछ महीने लग गए. मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं और फिर आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है तो ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है. मेरे साथ भी ठीक यही हुआ. लेकिन मुझे ये भी पता था कि जीवन यहीं खत्म नहीं होता."

उन्होंने कहा, "ये निराशा से उबरने और खुद को नए सिरे से तैयार करने के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा सबक था. मुझे पता था कि अमेरिका और वेस्टइंडीज में 2024 में टी20 वर्ल्ड कप होना है और अब मुझे अब अपना पूरा ध्यान इस पर केंद्रित करना होगा. अब ये कहना बहुत आसान है, लेकिन उस समय ये बेहद मुश्किल था."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
रात को सोने से पहले प्लग से निकाल दें चीजें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!
रात को सोने से पहले प्लग से निकाल दें चीजें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!
भारत की टॉप 6 फिल्में जिन्हें बनाने में लगा अंधा पैसा, इनमें से एक मूवी का बजट है 1300 करोड़
भारत की टॉप 6 फिल्में जिन्हें बनाने में लगा अंधा पैसा, इनमें से एक मूवी का बजट है 1300 करोड़
पति-पत्नी के बीच कितना भी प्यार क्यों न हो अगर यह बात खुल गई तो मनमुटाव-मनभेद और अलगाव तय है 
पति-पत्नी के बीच कितना भी प्यार क्यों न हो अगर यह बात खुल गई तो मनमुटाव-मनभेद और अलगाव तय है
Mangal Gochar 2026: 2026 में चमक जाएगा इन राशियों के जातकों का भाग्य, शनि और मंगल के मिलने से बरसेगा धन
Mangal Gochar 2026 : 2026 में चमक जाएगा इन राशियों के जातकों का भाग्य, शनि और मंगल के मिलने से बरसेगा धन
Sugar Test: ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर चेक करते समय किस उंगली से लेना चाहिए खून और क्या है जांच का सही तरीका वरना रिपोर्ट मिलेगी गलत
ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर चेक करते समय किस उंगली से लेना चाहिए खून और क्या है जांच का सही तरीका वरना रिपोर्ट मिलेगी गलत
MORE
Advertisement
धर्म
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
Ekadashi Vrat Date: साल 2025 की आखिरी एकादशी 30 या 31 दिसंबर किस दिन है? यहां जानें पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि और पारण समय
साल 2025 की आखिरी एकादशी 30 या 31 दिसंबर किस दिन है? यहां जानें पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि और पारण समय
Numerology: बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति
बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति
Numerology: पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स 
पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स
MORE
Advertisement