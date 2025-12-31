FacebookTwitterYoutubeInstagram
CBSE ने क्यों कैंसिल की 10वी-12वीं बोर्ड की 3 मार्च को होने वाली परीक्षा? जानें कब होगा एग्जाम

सोहा अली खान ने दिया न्यू ईयर को तोहफा, शेयर की अपनी सीक्रेट जूस की रेसिपी.. आप भी करें नोट

विराट-रोहित के टेस्ट संन्यास को लेकर पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा, कह डाली बड़ी बात

दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल

Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम

दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम

क्रिकेट

विराट-रोहित के टेस्ट संन्यास को लेकर पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा, कह डाली बड़ी बात

Robin Uthappa on Ro-Ko Retirement: विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट रिटायरमेंट पर पूर्व दिग्गज ने एक बड़ा दावा कर दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 31, 2025, 08:14 AM IST

भारतीय क्रिकट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 2025 मई में टेस्ट से संन्यास ले लिया और पूरी दुनिया को अपने इस फैसले से हैरान कर दिया था. इससे पहले रोको की जोड़ी ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में काफी निराशजनक प्रदर्शन किया था. हालांकि विराट ने एक शतकीय पारी भी खेली थी, लेकिन फिर वो ज्यादा कुछ नहीं कर सके. ऐसे में दोनों की टेस्ट रिटायरमेंट पर पूर्व दिग्गज ने एक बड़ा दावा कर दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

रोको के टेस्ट रिटायरमेंट पर पूर्व दिग्गज ने किया दावा

पूर्व भारतीय दिग्गज रॉबिन उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर विराट-रोहित के संन्यास पर बात करते हुए कहा, "पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं लगे. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फैसला जबरदस्ती लिया गया है. लेकिन जिस तरह से लिया गया औऱ जिस समय लिया गया. वो मुझे नैचुरल नहीं लगा. हालांकि इसके पीछे असली सच्चाई क्या है, ये तो विराट और रोहित ही बता सकते हैं."

वनडे क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन कर रहे विराट कोहली औऱ रोहित शर्मा को लेकर उथप्पा ने कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों की आंखों में फिर से वही भूख दिख रही है. इतने बड़े करियर के बाद भी उनमें वो जनून बाकी है. उसे देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है."

बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट में से संन्यास ले लिया था. उसके बाद इस साल मई में पहले रोहित और कुछ दिन बाद विराट ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया. हालांकि ये फैसला दोनों का काफी हैरान करने वाला था. वहीं अब दोनों ही वनडे क्रिकेट खेलते हैं और साथ ही घरेलू क्रिकेट भी खेल रहे हैं. विराट ने अभी लगाताग शतक और अर्धशतकीय पारियां खेली है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे से लेकर विजय हजारे के आखिरी मैच तक विराट ने तीन शतक और तीन अर्धशतक ठोके हैं. विराट के अलावा रोहित ने भी शतक ठोका है. अब दोनों 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं. 

