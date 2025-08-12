'क्या अब फीजियो तय करेंगे टीम?' BCCI पूर्व चयनकर्ता ने Jasprit Bumrah के वर्कलोड पर उठाए सवाल, एशिया कप खेला तो मिस करेंगे टेस्ट सीरीज

ICC ने शुभमन गिल को दिया खास सम्मान, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी
क्रिकेट
ex BCCI Selector on Jasprit Bumrah Workload: बीसीसीआई के पूर्व सिलेक्टर ने जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने बीसीसीआई को आड़े हाथों लिया है.
भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद से जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को लेकर चर्चा हो रही है. उन्होंने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में वर्कलोड का हवाला देते हुए केवल 3 मैच खेले थे. वहीं कई पूर्व दिग्गज ने उनपर कटाक्ष किया था. इस बीच बीसीसीआई के पूर्व चयनकर्ता ने बुमराह के वर्कलोड पर सवाल खड़े किए है. उन्होंने कहा है कि क्या फिजियो टीम चुनता है? आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कहा है.
क्या फिजियो टीम चुनेगा?
बीसीसीआई के पूर्व सिलेक्टर संदीप पाटिल ने मिड-डे पर बात करते हुए कहा, "मैं काफी हैरान हूं. बीसीसीआई इसपर राजी क्यों हो रहा है? क्या कप्तान और हेड कोच से ज्यादा अहम फिजियो है? क्या हमें अब ये उम्मीद करनी होगी कि चयन समिति बैठक में फिजियो बैठेगा? अब क्या वो फैसला करेंगे?"
उन्होंने आगे कहा, "जब आप देश के लिए खेलते हैं, तो आपको देश के लिए जी-जान लगाना पड़ता है. आप एक योद्धा हैं. मैंने सुनील गावस्कर को एक मैच में पांचों दिन बैटिंग करते हुए देखा है. मैं कपिल देव को ज्यादा दिन तक गेंदबाजी करते हुए देखा है. इतना ही नहीं वो नेट में भी गेंदबाजी करते थे. उन्होंने कभी भी ब्रेक नहीं मांगा और न की कभी शिकायत की. उनका करियर 16 साल से भी ज्यादा तक रहा. मैंने खुद 1981 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर पर चोट लगने के बाद भी अगला मैच नहीं छोड़ा."
पाटिल ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "ज्यादातर खिलाड़ियों के पास सभी तरह की सुविधाएं हैं. हमारे दौर में किसी भी तरह का रिहैब प्रोग्राम नहीं होता था. उन दिनों हम चोटिल होने के बाद भी खेला करते थे. हम देश के लिए खेलते हुए खुश थे, कोई ड्रामा नहीं था." बता दें कि टीम इंडिया को एशिया कप 2025 खेलना है और उसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है. अगर बुमराह एशिया कप खेलेंगे, तो वो टेस्ट सीरीज में ब्रेक ले सकते हैं.
