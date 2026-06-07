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उनसे तुरंत चमत्कार की उम्मीद न करें... पूर्व BCCI अध्यक्ष ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर ऐसा क्यों कहा?

Sourav Ganguly on Vaibhav Suryavanshi: इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में चुने जाने के बाद बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 07, 2026, 10:44 PM IST

उनसे तुरंत चमत्कार की उम्मीद न करें... पूर्व BCCI अध्यक्ष ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर ऐसा क्यों कहा?

Sourav Ganguly on Vaibhav Suryavanshi

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भारतीय युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने पिछले दो आईपीएल सीजन से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. आईपीएल 2026 में वैभव ने सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की. इसका नाम उन्हें बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए टी20 सीरीज में चुनकर दिया है. वैभव जल्द ही इंडियन जर्सी में नजर आएंगे. भारत को आयरलैंड के खिलाफ 26 जून से टी20 सीरीज खेलनी है, जबकि इंग्लैंड से 1 जुलाई से खेलना है. लेकिन इससे पहले बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.  

सूर्यवंशी को लेकर सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान

पीटीआई से बात करते हुए बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा, "मेरा मानना है कि हमें उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए. वो अभी महज 15 साल का है और मुझे नहीं लगता कि वो दबाव की ज्यादा परवाह करेगा. आईपीएल में भी हमने यही देखा है. निश्चित रूप से भारत के लिए खेलना अलग बात है और वो ऐसे दौरे पर जाएगा, जहां विकेट थोड़े अलग होंगे."

उन्होंने आगे कहा, "वहां गेंद अधिक सीम करेगी, उछाल ज्यादा होगा और नई गेंद से अधिक मूवमेंट मिलेगा. इसलिए खेल थोड़ा अलग होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें अपार प्रतिभा है. इसलिए उसे समय दीजिए. उससे तुरंत दुनिया जीत लेने की उम्मीद मत कीजिए. उसे अपने खेल में जमने का मौका दीजिए, क्योंकि भारत में कई अन्य खिलाड़ियों की तरह उसमें भी बहुत प्रतिभा है." 

एबी डिविलियर्स ने भी सूर्यवंशी पर की बात

साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा, "ये कहना आसान है कि वो अभी बहुत छोटा है, तैयार नहीं है या उसे और अनुभव की जरूरत है. लेकिन उसने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया है कि वो भारतीय टी20 टीम में जगह पाने का हकदार है. मैं उसके लिए बहुत खुश हूं."

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