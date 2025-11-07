FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में जंगलराज नहीं आने देंगे-अमित शाह | बिहार के रक्सौल में CM योगी की रैली, कहा- RJD-कांग्रेस वाले डकैती डालते हैं, ये लालटेन बेचकर अंधेरा करने वाले लोग

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जन्म तारीख और मूलांक से जाने अपना भाग्यशाली रंग, इंटरव्यू से लेकर कारोबार की डील में मिल सकती है सफलता

जन्म तारीख और मूलांक से जाने अपना भाग्यशाली रंग, इंटरव्यू से लेकर कारोबार की डील में मिल सकती है सफलता

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में आया भूचाल, महिला टीम की कप्तान ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप; जानें पूरा मामला

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में आया भूचाल, महिला टीम की कप्तान ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप; जानें पूरा मामला

Bihar Chunav2025: बिहार में वोटिंग प्रतिशत बढ़ते से किसे फायदा, क्या लौटेंगे नीतीश या महागठबंधन मार लेगा बाजी

Bihar Chunav2025: बिहार में वोटिंग प्रतिशत बढ़ते से किसे फायदा, क्या लौटेंगे नीतीश या महागठबंधन मार लेगा बाजी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
वंदे मारतम् में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया है? जानें कब बना यह भारत का National Song

वंदे मारतम् में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया है? जानें कब बना यह भारत का National Song

Maa Saraswati Sit Tongue: दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच

दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच

Electric Kettle Uses: पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर

पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में आया भूचाल, महिला टीम की कप्तान ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप; जानें पूरा मामला

बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान जहांआरा आलम ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. हालांकि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ी के लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित करेगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 07, 2025, 01:07 PM IST

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में आया भूचाल, महिला टीम की कप्तान ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप; जानें पूरा मामला

alleges sexual harassment

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान जहांआरा आलम ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. हालांकि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ी के लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित करेगा. इतना ही नहीं बोर्ड ने समिति को 15 दिनों के भीतर अपने निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है. क्रिकेटर ने पूर्व चीफ सिलेक्टर और टीम मैनेजेर मंजरुल इस्लाम पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है. 

बांग्लादेश बोर्ड ने जारी किया बयान

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले पर अपन बयान में लिखा, "बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व सदस्य की ओर से गंभीर आरोपों पर चिंता व्यक्त की है. ये मामला संवेदनशील है. बोर्ड ने इन आरोपों के लिए समिति का गठिन करने का फैसला किया है, जो इस केस पर जांच करेगी. ये समिति 15 दिनों के भीतर निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी."

बयान में आग लिखा, "बोर्ड अपने सभी खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और पेशेवर वातावरण चाहता है. बोर्ड हमेशा गंभीर मामलो को गंभीरता से लेता है और इसकी निष्कर्ष जांच कर उचित कार्रवाई करेगा."

पूर्व कप्तान ने एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि टीम मैनेजर मंजरुल इस्लाम ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया है. वो बगैर इजाजत कंधों पर हाथ रखते और ऐसी निजी बातें करते थे. इससे असहज महसूस होता है. पूर्व सिलेक्टर और टीम मैनेजर हाथ मिलाने के बजाय गले लगाने के लिए पास आते है. जहांआरा के अनुसार, उन्होंने इसकी शिकायत बोर्ड के पूर्व डायरेक्टर शफीउल इस्लाम नादेल और बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निजामुद्दीन चौधरी की थी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
जन्म तारीख और मूलांक से जाने अपना भाग्यशाली रंग, इंटरव्यू से लेकर कारोबार की डील में मिल सकती है सफलता
जन्म तारीख और मूलांक से जाने अपना भाग्यशाली रंग, इंटरव्यू से लेकर कारोबार की डील में मिल सकती है सफलता
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में आया भूचाल, महिला टीम की कप्तान ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप; जानें पूरा मामला
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में आया भूचाल, महिला टीम की कप्तान ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप; जानें पूरा मामला
Bihar Chunav2025: बिहार में वोटिंग प्रतिशत बढ़ते से किसे फायदा, क्या लौटेंगे नीतीश या महागठबंधन मार लेगा बाजी
Bihar Chunav2025: बिहार में वोटिंग प्रतिशत बढ़ते से किसे फायदा, क्या लौटेंगे नीतीश या महागठबंधन मार लेगा बाजी
Sussanne Khan की मां Zarine Khan का 81 की उम्र में निधन, संजय खान की पत्नी लंबे समय से थीं बीमार
Sussanne Khan की मां Zarine Khan का 81 की उम्र में निधन, संजय खान की पत्नी लंबे समय से थीं बीमार
Elon Musk हो गए दुनिया के 152 देशों से भी अमीर, रोबोट के साथ नाचकर मनाया जश्न, देखें वीडियो
Elon Musk हो गए दुनिया के 152 देशों से भी अमीर, रोबोट के साथ नाचकर मनाया जश्न, देखें वीडियो
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वंदे मारतम् में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया है? जानें कब बना यह भारत का National Song
वंदे मारतम् में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया है? जानें कब बना यह भारत का National Song
Maa Saraswati Sit Tongue: दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच
दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच
Electric Kettle Uses: पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर
पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर
दुनिया का वो इकलौता देश जो खुद उगाता है अपनी जरूरत का सारा खाना, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान
दुनिया का वो इकलौता देश जो खुद उगाता है अपनी जरूरत का सारा खाना, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान
Friday Worship: शुक्रवार के दिन ऐसे करें मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत, माता के प्रसन्न होते ही खुलेंगे धन, सुख और समृद्धि के रास्ते
शुक्रवार के दिन ऐसे करें मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत, माता के प्रसन्न होते ही खुलेंगे धन, सुख और समृद्धि के रास्ते
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE