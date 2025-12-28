विकेट तो मिलते रहेंगे, पहले 160 की रफ्तार लाओ, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के बयान से मची हलचल; गेंदबाजों पर आया दवाब

ब्रेट ली ने महज 9 साल की उम्र में ठान लिया था कि वो 160 की रफ्तार पार करेंगे और ये आंकड़ा उन्होंने बार पार भी कर लिया. वहीं अब उन्होंने सभी गेंदबाजों को आयना दिखाया और एक बड़ा बयान दिया है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में आज ऐसे बहुत ही कम गेंदबाज है, जो 150 से अधिक की रफ्तान से गेंदबाजी करते हो. लेकिन पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में रफ्तार के सौदागर आए थे, जिन्होंने दुनियाभर में अपना नाम कमाया है. उसमें से एक ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ब्रेट ली भी हैं. उन्होंने महज 9 साल की उम्र में ठान लिया था कि वो 160 की रफ्तार पार करेंगे. हालांकि ये आंकड़ा उन्होंने एक बार पार भी किया है. वहीं अब उन्होंने सभी गेंदबाजों को आयना दिखाया और एक बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

क्रिकेट डॉट कॉम एयू के अनुसार ब्रेट ली ने कहा, "वो 160 किमी प्रति घंटा की रफ्तान की गेंद मेरे लिए किसी भी विकेट से कहीं अधिक मायने रखता है. निश्चित तौर पर टीम सर्वोपरि होती है, लेकिन वर्ल्ड कप (2003) जीतना और लगातार 16 टेस्ट जीतना. ये सर्वोच्च उपलब्धि है. इसके लिए ही तो खेल खेला जाता है."

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात करें तो मेरे लिए विकेट लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं था. क्योंकि मैंने बहुत कम उम्र में ही 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करने और उससे आगे निकलने का लक्ष्य निर्धारित किया था. जब आप किसी चीज को हासिल करने का सपना देखते है. अपना जीवन उसे हासिल करने के लिए समर्पित कर देते हैं. फिर जब वो सपना साकार हो जाता है तो यह बहुत खास होता है."

उन्होंने अपने रनअप को लेकर कहा, "मेरे लिए रनअप सबसे महत्वपूर्ण था. उसके बाद सामने के पैर को मजबूती से जमाए रखना. ये ऐसी चीज है जो आपको जन्म से मिलती है. मुझे ये गुण स्वाभाविक रूप से मिला था और इसलिए इसका मुझे फायदा मिला. इसके बाद आती है सामने वाली बांह और बायीं बांह का अचानक नीचे आना जिससे मेरी गति बनती थी. मेरी बायीं बांह जितनी तेजी से नीचे आती थी और मेरी दाहिनी बांह भी उतनी ही तेजी से उसका अनुसरण करती थी."

ली ने आगे कहा, "उस समय हम पर थोड़ा दबाव था. हम 212 रन का बचाव कर रहे थे और मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था. मेरे लिए ये जरूरी था कि मैं अच्छी लेंथ पर जितनी तेजी से हो सके गेंदबाजी करूं. स्कोरबोर्ड पर जब मैंने देखा कि मेरी गति 160 किमी प्रति घंटा से ऊपर हो गई है तो वो बहुत ही खास पल था. इसे आप विडंबना ही कह सकते हैं कि मैंने खुद को सबसे फिट तब महसूस किया जब मैंने नेपियर में कीवी टीम के खिलाफ अपनी सबसे तेज गेंद (160.8 किमी प्रति घंटा) फेंकी थी. लेकिन वो एक ऐसा समय था, जब मैं टेस्ट टीम से 18 महीने बाहर रहा था."

