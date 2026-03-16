'टी20 में सबसे मजबूत है टीम इंडिया...' ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने भारतीय टीम को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़ें क्या कहा

Australian Captain on T20 Team India: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने टीम इंडिया की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं. उनका मानना है कि मौजूदा समय में टीम इंडिया सबसे मजबूत टीम है.

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया है. रोहित और सूर्यकुमार ने अपनी कप्तानी में भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया है. टीम इंडिया ने लगातार दो बार खिताब और सबसे ज्यादा टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है और टीम ऐसा करने वाली पहली और इकलौती टीम है. न तो किसी ने तीन बार खिताब जीता और न ही किसी ने लगातार दो खिताब जीते हैं. इतना ही नहीं टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के अलावा किसी ने अपने घर पर खिताब नहीं जीता है. इसी वजह से पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने टीम इंडिया की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

रिकी पोंटिंग ने भारत की तारीफ में पढ़े कसीदे

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग से पूछा गया कि क्या मौजूदा टी20 भारतीय टीम इतिहास की सबसे मजबूत टीम है, जिसपर पोंटिंग ने द आईसीसी रिव्यु में कहा, "इस बात के खिलाफ तर्क देना बहुत मुश्किल है. अगर आप देखें तो सिर्फ टी20 इंटरनेशनल टीम ही नहीं बल्कि पिछले पांच-छह सालों में आईसीसी टूर्नामेंट में उनका सफेद गेंद के प्रारूप में रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है. इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही बहुत से लोगों ने शायद ये पहचान लिया था कि मौजूदा भारतीय टीम में कितनी गहराई और ताकत है और साथ ही उनके पास कितना अनुभव है."

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने कहा, "सिर्फ टी20 टीम नहीं बल्कि भारत की यह सफेद गेंद की टीम बहुत-बहुत मजबूत है. लगातार दो वर्ल्ज कप जीतना, इसके लिए उन्हें सलाम. इस मौजूदा टीम के बारे में एक बात जिस पर शायद कम ध्यान दिया जाता है, वो ये है कि इन खिलाड़ियों के पास कितना अनुभव है और उन्होंने कितना क्रिकेट खेला है. चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर सिर्फ आईपीएल. आईपीएल के मैच इंटरनेशनल मैच जितने ही बड़े होते हैं, इसलिए ये भारतीय टीम बेहतरीन संतुलन और एक शानदार टीम के साथ पूरी तरह से तैयार होकर मैदान में उतरी थी."

उन्होंने आगे कहा, "जब आप लगातार 12 मैच जीतते हैं, तो कोई ना कोई खराब दिन जरूर आता है. मुझे खुशी है कि ये जल्दी आ गया. हो सकता है कि भारत को इसी तरह के झटके की जरूरत थी."

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