FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भोजपुरी अश्लीलता को राजस्थान का करारा जवाब, संस्कारों और गौरवगाथा के साथ आ रही फिल्म 'सागवान'  

भोजपुरी अश्लीलता को राजस्थान का करारा जवाब, संस्कारों और गौरवगाथा के साथ आ रही फिल्म 'सागवान'

2026 में नौकरी खोजने के लिए AI का इस्तेमाल करेंगे 90% से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल, जानें क्या कहती है रिपोर्ट

2026 में नौकरी खोजने के लिए AI का इस्तेमाल करेंगे 90% से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल, जानें क्या कहती है रिपोर्ट

SA20 और IPL की तुलना पर पूर्व अफ्रीकी दिग्गज ने दिया बड़ा बयान, साउथ अफ्रीका की लीग को बताया शानदार मंच

SA20 और IPL की तुलना पर पूर्व अफ्रीकी दिग्गज ने दिया बड़ा बयान, साउथ अफ्रीका की लीग को बताया शानदार मंच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?

जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?

जिस नदी से एशिया-यूरोप के शाही खजानों तक पहुंचे हीरे, जानें कहां है भारत का वह Diamond River

जिस नदी से एशिया-यूरोप के शाही खजानों तक पहुंचे हीरे, जानें कहां है भारत का वह Diamond River

बाप-बेटे की जोड़ी ने 50000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 170 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

बाप-बेटे की जोड़ी ने 50000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 170 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

SA20 और IPL की तुलना पर पूर्व अफ्रीकी दिग्गज ने दिया बड़ा बयान, साउथ अफ्रीका की लीग को बताया शानदार मंच

IPL vs SA20: साउथ अफ्रीका की लीग एसएटी20 और आईपीएल की तुलना पर साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर जेपी डुमिनी ने बड़ा बयान दिया है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 08, 2026, 07:14 PM IST

SA20 और IPL की तुलना पर पूर्व अफ्रीकी दिग्गज ने दिया बड़ा बयान, साउथ अफ्रीका की लीग को बताया शानदार मंच

IPL vs SA20

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया के सबसे पुरानी लीग में से एक है या यूं भी कहे कि आईपीएल से ही टी20 लीगों की शुरुआत हुई है. लेकिन फिर भी दुनिया में आईपीएल और दूसरे देशों की लीग की तुलना होने लगती है. इस बार साउथ अफ्रीका की लीग एसएटी20 और आईपीएल की तुलना पर साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर जेपी डुमिनी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एसएटी20 को बड़ा मंच बताया है, लेकिन आईपीएल को लेकर भी दिल जीतने वाली बात कही है. आइए जानते हैं कि उन्होंने आईपीएल और एसएटी20 लीग की तुलना में क्या कहा है. 

साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज जेपी डुमिनी ने एसए20 लीग को साउथ अफ्रीका और दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए शानदार मंच करार दिया है. लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी तुलना इंडियन प्रीमियर लीग से नहीं की जा सकती. डुमिनी ने कहा कि एसए20 लीग की शुरुआत से स्थानीय प्रतिभावान खिलाड़ियों को दुनियाभर के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने के अधिक अवसर मिल रहे हैं, जिससे देश के क्रिकेट को फायदा हो रहा है.

आईपीएल और एसएटी20 की तुलना पर ये बोले डुमिनी

डुमिनी ने एसए20 द्वारा आयोजित ऑनलाइन मीडिया बातचीत के दौरान कहा, "मुझे नहीं लगता कि इसे आप आईपीएल के बराबर रख सकते हैं. मेरे लिए आईपीएल गोल्ड स्टैंडर्ड है और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा. मुझे लगता है कि आप आईपीएल से जरूर सीख सकते हैं. हमारे लिए एसए20 निश्चित रूप से एक दीर्घकालीन विजन है और इससे भी जरूरी बात ये है कि विश्व स्तरीय ढांचे के साथ साउथ अफ्रीकी प्रतिभा पर जोर दिया जा रहा है. आप उस प्रतिभा को कैसे ढूंढते हैं और एक और मंच कैसे देते हैं, जिससे बेहद दबाव वाले और शीर्ष स्तरीय माहौल के बीच साउथ अफ्रीकी चयनकर्ताओं को खिलाड़ियों को चुनने का मौका मिले."

डुमिनी ने आगे कहा, "जब 2008-2009 में आईपीएल शुरू हुआ, तो भारतीय खिलाड़ियों को दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला. ये आपके प्रदर्शन और आपकी सोच को बेहतर बनाता है और मुझे लगता है कि एसए20 के पास भी अब यही मौका है. ये दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेलना है. दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना है. आपको खुद को बेहतर बनाना होगा. ये अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए अच्छा प्रदर्शन करके चयन के मौके पाने का अवसर है और मुझे लगता है कि ये एक और शानदार मंच देता है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?
जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?
जिस नदी से एशिया-यूरोप के शाही खजानों तक पहुंचे हीरे, जानें कहां है भारत का वह Diamond River
जिस नदी से एशिया-यूरोप के शाही खजानों तक पहुंचे हीरे, जानें कहां है भारत का वह Diamond River
बाप-बेटे की जोड़ी ने 50000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 170 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
बाप-बेटे की जोड़ी ने 50000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 170 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
फोन में नंबर सेव नहीं, फिर भी दिख रहा कॉलर का नाम? जानिए कितना दमदार है सरकार का CNAP फीचर
फोन में नंबर सेव नहीं, फिर भी दिख रहा कॉलर का नाम? जानिए कितना दमदार है सरकार का CNAP फीचर
Eye Twitching: हर बार आंख का फड़कना अपशकुन नहीं होता, इस विटामिन की हो सकती है कमी? 
Eye Twitching: हर बार आंख का फड़कना अपशकुन नहीं होता, इस विटामिन की हो सकती है कमी?
MORE
Advertisement
धर्म
Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 
इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं
Shakun Shastra: हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
MORE
Advertisement