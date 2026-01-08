SA20 और IPL की तुलना पर पूर्व अफ्रीकी दिग्गज ने दिया बड़ा बयान, साउथ अफ्रीका की लीग को बताया शानदार मंच

IPL vs SA20: साउथ अफ्रीका की लीग एसएटी20 और आईपीएल की तुलना पर साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर जेपी डुमिनी ने बड़ा बयान दिया है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा है.

इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया के सबसे पुरानी लीग में से एक है या यूं भी कहे कि आईपीएल से ही टी20 लीगों की शुरुआत हुई है. लेकिन फिर भी दुनिया में आईपीएल और दूसरे देशों की लीग की तुलना होने लगती है. इस बार साउथ अफ्रीका की लीग एसएटी20 और आईपीएल की तुलना पर साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर जेपी डुमिनी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एसएटी20 को बड़ा मंच बताया है, लेकिन आईपीएल को लेकर भी दिल जीतने वाली बात कही है. आइए जानते हैं कि उन्होंने आईपीएल और एसएटी20 लीग की तुलना में क्या कहा है.

साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज जेपी डुमिनी ने एसए20 लीग को साउथ अफ्रीका और दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए शानदार मंच करार दिया है. लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी तुलना इंडियन प्रीमियर लीग से नहीं की जा सकती. डुमिनी ने कहा कि एसए20 लीग की शुरुआत से स्थानीय प्रतिभावान खिलाड़ियों को दुनियाभर के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने के अधिक अवसर मिल रहे हैं, जिससे देश के क्रिकेट को फायदा हो रहा है.

आईपीएल और एसएटी20 की तुलना पर ये बोले डुमिनी

डुमिनी ने एसए20 द्वारा आयोजित ऑनलाइन मीडिया बातचीत के दौरान कहा, "मुझे नहीं लगता कि इसे आप आईपीएल के बराबर रख सकते हैं. मेरे लिए आईपीएल गोल्ड स्टैंडर्ड है और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा. मुझे लगता है कि आप आईपीएल से जरूर सीख सकते हैं. हमारे लिए एसए20 निश्चित रूप से एक दीर्घकालीन विजन है और इससे भी जरूरी बात ये है कि विश्व स्तरीय ढांचे के साथ साउथ अफ्रीकी प्रतिभा पर जोर दिया जा रहा है. आप उस प्रतिभा को कैसे ढूंढते हैं और एक और मंच कैसे देते हैं, जिससे बेहद दबाव वाले और शीर्ष स्तरीय माहौल के बीच साउथ अफ्रीकी चयनकर्ताओं को खिलाड़ियों को चुनने का मौका मिले."

डुमिनी ने आगे कहा, "जब 2008-2009 में आईपीएल शुरू हुआ, तो भारतीय खिलाड़ियों को दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला. ये आपके प्रदर्शन और आपकी सोच को बेहतर बनाता है और मुझे लगता है कि एसए20 के पास भी अब यही मौका है. ये दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेलना है. दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना है. आपको खुद को बेहतर बनाना होगा. ये अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए अच्छा प्रदर्शन करके चयन के मौके पाने का अवसर है और मुझे लगता है कि ये एक और शानदार मंच देता है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.