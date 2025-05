जिम्बॉब्वे की दूसरी पारी भी तीन दिन में ही सिमट गई और इंग्लैंड ने एकमात्र टेस्ट मैच में उसे एक पारी और 45 रन के अंतर से हराकर भारत के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी पुख्ता कर ली है. इंग्लैंड के छह विकेट पर 565 रन के जवाब में जिम्बॉब्वे की टीम 265 और 255 रन पर आउट हो गई. इंग्लैंड को भारत के खिलाफ 20 जून से पांच टेस्ट की सीरीज खेलनी है.

वैसे इस हार के बावजूद जिम्बॉब्वे की टीम ने इंग्लैंड के आगे आसानी से घुटने नहीं टेके. बाईस साल में पहली बार इंग्लैंड से टेस्ट खेल रही जिम्बॉब्वे टीम को पहले ही दिन झटका लगा था. जब उसके तेज गेंदबाज रिचर्ड एंगारावा नौ ओवर फेंकने के बाद कमर की चोट के कारण बाहर हो गए. इंग्लैंड ने पहले ही दिन तीन विकेट पर 498 रन बना लिये थे और दूसरे दिन पारी की घोषित कर दी. एंगारावा बल्लेबाजी के लिये नहीं आये. जिससे इंग्लैंड को दोनों पारियों के मिलाकर 18 विकेट की लेने ही पड़े .

