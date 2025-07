IND vs ENG Lord's Test: इंग्लैंड के प्लेइंग इलेवन का ऐलान, शुभमन गिल के 'दुश्मन' की हुई टीम में वापसी

IND vs ENG Lord's Test: इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. जिसमें 4 साल के बाद शुभमन गिल के दुश्मन की वापसी हो रही है. एजबेस्टन टेस्ट में मिली हार के बाद इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ अपना सबसे मजबूत दांव चल दिया है. शुभमन गिल इस टेस्ट सीरीज में इंग्लिश टीम के लिए सिर का दर्द बन गए हैं. उन्होंने पहले 2 टेस्ट मैच में ही 585 रन जड़ दिए. ऐसे में लॉर्ड्स टेस्ट में उस गेंदबाज को जगह मिली है. जिसने आईपीएल में गिल को खूब परेशान किया है.

स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर 2021 के बाद से अपने पहले टेस्ट मैच में खेलने के लिए तैयार हैं. उनको इंग्लैंड ने उन्हें भारत के खिलाफ तीसरे मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. पांच मैचों की सीरीज इस समय 1-1 से बराबर है और तीसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड ने आर्चर को टीम में शामिल करके अपने गेंदबाजी अटैक को मजबूत करने की कोशिश की है. जोफ्रा को जोश टंग की जगह शामिल किया गया है. इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में एकमात्र यही बदलाव किया है.

ENGLAND 11 FOR THE THIRD TEST:



Crawley, Duckett, Pope, Root, Brook, Stokes (C), Smith, Woakes, Carse, Archer, Bashir. pic.twitter.com/7CFcGKLMEW