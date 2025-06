England Playing XI for First Test In Headingley: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है. जिसमें 6 महीने के बाद इंग्लैंड के स्टार गेंदबाजी की वापसी हुई है. 5 टेस्ट मैचों का पहला मुकाबला हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में 20 जून को खेला जाएगा.

England Playing XI for First Test In Headingley: भारत (INDIA) और इंग्लैंड (England) के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 20 जून यानि शुक्रवार को हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड (Headingley Stadium) में खेला जाएगा. पहले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने अपने प्लेइंग इलेवन (England Playing XI) का ऐलान कर दिया है. जिसमें काफी लंबे समय के बाद अनुभवी तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स (Chris Woakes) की टीम में वापसी हुई है. वही ओली पोप (Ollie Pope) को जैकब बेथेल (Jacob Bethell) की जगह शामिल किया गया है.

इंग्लैंड के प्लेइंग इलेवन में कई खिलाड़ियों की वापसी हुई है. जिसकी वजह चोट है. इंग्लिश टीम में बहुत से प्लेयर इंजरी से जूझ रहे हैं. जिसमें गस एटकिंसन (Gus Atkinson) से लेकर सैम कुक (Sam Cook) तक का नाम शामिल है. जो जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आए थे.

जानें किन खिलाड़ियों को मिली जगह

इंग्लैंड के प्लेइंग इलेवन में 6 महीने के बाद किस वोक्स को सैम कुक की जगह टीम में शामिल किया गया है. वही गस एटकिंसन की जगह ब्रायडन कार्स को जगह मिली. जो हैमस्ट्रिंग के कारण बाहर हैं. वोक्स के वापसी से इंग्लैंड की लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी थोड़ी बेहतर हुई है. क्योंकि विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ 7 नंबर पर बैंटिंग करेंगे.

वही ओली पोप एक बार फिर 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे. जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 171 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी. वही इंग्लैंड की बाकी टीम से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया गया है.

पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

जैक क्रॉउली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, ब्रायडन कार्स, जोश टंग और शोएब बशीर

