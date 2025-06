भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें कुल 14 खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. टेस्ट सीरीज की शुरुआत 20 जून से हेडिंग्ले में होगी. जिसमें बेन स्टोक्स इंग्लैंड टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे.

वही पहले टेस्ट मैच में जो रूट, ओली पोप और बेन डकेट को भी मौका मिला है. वही आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा रहे जेमी ओवरटर्न की पूरे 3 तीन के बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है.

भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है. जिसमें सैम कुक, जैकब बेथेल और जोश टंग जैस युवा खिलाड़ी शामिल हैं. वही स्क्वाड में बतौर स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर को मौका दिया गया है. जबकि विकेटकीपर की भूमिका में जिमी स्मिथ नजर आएंगे.

JUST IN: England name their squad for the first Test against India in Leeds 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Jamie Overton has been called up for the first time since his debut against New Zealand in 2022.



Jacob Bethell, Chris Woakes and Brydon Carse are all back after missing the Zimbabwe Test pic.twitter.com/QJiSGyvc3I