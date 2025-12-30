FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कोडीन कफ सिरप मामलाः आरोपियों पर इनाम घोषित, शुभम जायसवाल, विशाल यादव, रवि गुप्ता और विजय गुप्ता पर 25-25 हजार के इनाम का ऐलान | बीएमसी चुनावों में आरपीआई की अनदेखी को लेकर बीजेपी से नाराज रामदास अठावले, 38 सीटों पर फ्रेंडली फाइट का किया ऐलान | T 20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की प्रोविजनल टीम घोषित, तेज गेंदबाज जोश टंग भी शामिल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ABID Interiors 2026: अब घर बनाने वालों, डिज़ाइनरों और तकनीक का मिलेगा एक ही मंच

कोलकाता में ABID Interiors 2026: जब घर बनाने वालों, डिज़ाइनरों और तकनीक का मिलेगा एक ही मंच

T20 World Cup 2026 के लिए इंग्लैंड टीम का हुआ ऐलान, आईपीएल में 13 करोड़ में बिकने वाले खिलाड़ी नहीं मिली जगह; देखें पूरा स्क्वाड

T20 World Cup 2026 के लिए इंग्लैंड टीम का हुआ ऐलान, आईपीएल में 13 करोड़ में बिकने वाले खिलाड़ी नहीं मिली जगह; देखें पूरा स्क्वाड

Winter Season Fruits: सर्दियों में सेहत के लिए वरदान हैं ये मौसम फल, इम्यूनिटी को बूस्ट कर बीमारियों को रखती हैं दूर 

सर्दियों में सेहत के लिए वरदान हैं ये मौसम फल, इम्यूनिटी को बूस्ट कर बीमारियों को रखती हैं दूर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान

2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान

मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर

मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर

दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत

दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

T20 World Cup 2026 के लिए इंग्लैंड टीम का हुआ ऐलान, आईपीएल में 13 करोड़ में बिकने वाले खिलाड़ी नहीं मिली जगह; देखें पूरा स्क्वाड

England Squad for T20 World Cup 2026: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यी टीम का ऐलान कर दिया है. इसके अलावा बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए भी टीम की घोषणा की है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 30, 2025, 02:55 PM IST

T20 World Cup 2026 के लिए इंग्लैंड टीम का हुआ ऐलान, आईपीएल में 13 करोड़ में बिकने वाले खिलाड़ी नहीं मिली जगह; देखें पूरा स्क्वाड

England Squad for T20 World Cup 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यी टीम का ऐलान कर दिया है. इसके अलावा बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए भी टीम की घोषणा की है. हैरी ब्रूक की अगुवाई में इंग्लिश टीम पहले श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज खेलेगी और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगी. टी20 वर्ल्ड कप में बोर्ड ने आईपीएल 2026 में 13 करोड़ रुपये में बिकने वाले खिलाड़ी को मौका नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इंग्लिश टीम का फुल स्क्वाड कैसा है. 

आईपीएल में 13 करोड़ वाले खिलाड़ी नहीं मिली जगह

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है. हालांकि तीनों टीमों में केवल एक-दो ही बदलाव हैं. लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि बोर्ड ने स्टार ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को टीम में शामिल नहीं किया है. न ही वर्ल्डकप और न ही श्रीलंका सीरीज के लिए चुना है. आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में लिविंगस्टोन को 13 करोड़ रुपये में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है. 

हैरी ब्रूक संभालेंगे टीम की कमान

इंग्लैंड बोर्ड ने हैरी ब्रूक को वर्ल्ड कप और श्रीलंका दौरे के लिए कप्तान नियुक्त किया है. वहीं टी20 वर्ल्ड कप के लिए जोफ्रा आर्चर को चुना है. लेकिन उन्हें श्रीलंका सीरीज के लिए टीम से बाहर रखा है. हालांकि इसके पीछे उनका वर्कलोड भी हो सकता है. क्योंकि बोर्ड आईसीसी इवेंट से पहले आर्चर को फिट रखना चाहते हैं. 

टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग और ल्यूक वुड

श्रीलंका दौरे के लिए इंग्लैंड की टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग और ल्यूक वुड.

श्रीलंका दौरा के लिए इंग्लैंड की वनडे टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट और ल्यूक वुड.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर
मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत
राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा ने खींची टाइगर की 10 जबरदस्त तस्वीरें, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे
राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा ने खींची टाइगर की 10 जबरदस्त तस्वीरें, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे
Khaleda Zia Net Worth: कितनी संपत्ति छोड़ गईं बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया? जानें क्या था सोर्स ऑफ इनकम
Khaleda Zia Net Worth: कितनी संपत्ति छोड़ गईं बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया? जानें क्या था सोर्स ऑफ इनकम
MORE
Advertisement
धर्म
Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा 
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी
इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी
Aaj ka Rashifal: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी  
मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी
MORE
Advertisement