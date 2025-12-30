T20 World Cup 2026 के लिए इंग्लैंड टीम का हुआ ऐलान, आईपीएल में 13 करोड़ में बिकने वाले खिलाड़ी नहीं मिली जगह; देखें पूरा स्क्वाड

England Squad for T20 World Cup 2026: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यी टीम का ऐलान कर दिया है. इसके अलावा बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए भी टीम की घोषणा की है.

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यी टीम का ऐलान कर दिया है. इसके अलावा बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए भी टीम की घोषणा की है. हैरी ब्रूक की अगुवाई में इंग्लिश टीम पहले श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज खेलेगी और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगी. टी20 वर्ल्ड कप में बोर्ड ने आईपीएल 2026 में 13 करोड़ रुपये में बिकने वाले खिलाड़ी को मौका नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इंग्लिश टीम का फुल स्क्वाड कैसा है.

आईपीएल में 13 करोड़ वाले खिलाड़ी नहीं मिली जगह

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है. हालांकि तीनों टीमों में केवल एक-दो ही बदलाव हैं. लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि बोर्ड ने स्टार ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को टीम में शामिल नहीं किया है. न ही वर्ल्डकप और न ही श्रीलंका सीरीज के लिए चुना है. आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में लिविंगस्टोन को 13 करोड़ रुपये में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है.

हैरी ब्रूक संभालेंगे टीम की कमान

इंग्लैंड बोर्ड ने हैरी ब्रूक को वर्ल्ड कप और श्रीलंका दौरे के लिए कप्तान नियुक्त किया है. वहीं टी20 वर्ल्ड कप के लिए जोफ्रा आर्चर को चुना है. लेकिन उन्हें श्रीलंका सीरीज के लिए टीम से बाहर रखा है. हालांकि इसके पीछे उनका वर्कलोड भी हो सकता है. क्योंकि बोर्ड आईसीसी इवेंट से पहले आर्चर को फिट रखना चाहते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग और ल्यूक वुड

श्रीलंका दौरे के लिए इंग्लैंड की टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग और ल्यूक वुड.

श्रीलंका दौरा के लिए इंग्लैंड की वनडे टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट और ल्यूक वुड.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.