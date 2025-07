ENG W VS IND W: इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, बीच सीरीज से बाहर हुई कप्तान

भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज महिला टीमों के बीच खेली जा रही है. टी20 इंटरनेशनल सीरीज के शेष दो मैचों से चोटिल होने के कारण इंग्लैंड की कप्तान बाहर हो गईं. उन्हें बाईं जांघ में चोट लगी है. नैट सिवर-ब्रंट के जगह टैमी ब्यूमोंट टीम की कमान संभालेंगी. ब्यूमोंट ने ब्रिस्टल में तीसरे मैच के दौरान भी सिवर-ब्रंट के मैदान से बाहर रहने के दौरान टीम की अगुवाई की थी.

सिवर ब्रंट की जगह टीम में शीर्ष क्रम की बल्लेबाज माइया बाउचियर को शामिल किया गया है. ईसीबी के मुताबकि स्कैन से पता चला है कि ब्रिस्टल में लगी चोट के कारण नैट सिवर-ब्रंट भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के शेष मैचों को नहीं खेल पायेंगी.

नैट सिवर-ब्रंट के तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए फिट होने की उम्मीद है. सिवर-ब्रंट के वनडे सीरीज के लिए चयन के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है. भारत पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे हैं. भारत ने पहले दो मैच जीते थे और तीसरा मैच केवल पांच रनों के करीबी अंतर से हार गया था.

Nat Sciver-Brunt will miss the rest of the Vitality IT20 series against India due to the injury to her left groin she sustained in Bristol.



Tammy Beaumont will continue to captain in her absence, with Maia Bouchier replacing Sciver-Brunt in the squad. Sciver-Brunt is expected… pic.twitter.com/It4XBfPpMA