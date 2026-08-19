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ENG vs PAK Test: पाकिस्तान के खिलाफ ओली रॉबिन्सन का बड़ा कीर्तिमान, ऐसा करने वाले बने दुनिया के चौथे गेंदबाज

ENG vs PAK 1st Test: इंग्लिश गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने मैच की पहली गेंद पर ही विकेट चटका दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 19, 2026, 07:32 PM IST

ENG vs PAK Test: पाकिस्तान के खिलाफ ओली रॉबिन्सन का बड़ा कीर्तिमान, ऐसा करने वाले बने दुनिया के चौथे गेंदबाज

ENG vs PAK Test (Photo X)

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इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार 19 अगस्त, 2026 से खेला जा रहा है. इस मैच इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है. इस दौरान इंग्लिश गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने मैच की पहली गेंद पर ही विकेट चटका दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. इतना ही नहीं, रॉबिन्सन ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे गेंदबाज बन गए हैं. हालांकि, पाकिस्तान ने 5 ओवरों के अंदर ही अपने 2 विकेट गंवा दिए और दोनों ही विकेट रॉबिन्सन ने चटकाए हैं. 

टेस्ट की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज

मॉरिस टेट- इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने का कारनामा सबसे पहले मॉरिस टेट ने किया था, जिन्होंने 10 जुलाई 1926 को ऑस्ट्रेलियाई कप्तान वॉरन बार्डस्ले को कैच आउट कराया था. ऑस्ट्रेलियाई टीम इस पारी में 494 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में इंग्लैंड पहली पारी में सिर्फ 294 रन पर सिमट गई. टीम को फॉलोओन खेलने पर मजबूर होना पड़ा और 254/3 के स्कोर के साथ मेजबान टीम ने लीड्स में खेले गए इस मैच को ड्रॉ करवाया.

जेफ अर्नोल्ड- उसके बाद 4 जून 1974 को जेफ अर्नोल्ड ने विकेटकीपर के हाथों सुनील गावस्कर को मैच की पहली ही गेंद पर कैच आउट कराया था. भारतीय टीम इस पारी में 165 रन ही बना सकी. इसके बाद इंग्लैंड ने डेविड लॉयड (214) और कप्तान माइक डेनिस (100) की शानदार बल्लेबाजी के साथ अपनी पहली पारी 459/2 के स्कोर पर घोषित की. टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी में 216 रन पर सिमट गई और इंग्लैंड ने बर्मिंघम में खेले गए इस मैच को पारी और 78 रन से जीता था.

रयान साइडबॉटम- टेस्ट इतिहास में तीसरी बार 15 जून 2007 को ऐसा हुआ था, जब वेस्टइंडीज के कप्तान डेरेन गंगा को रयान साइडबॉटम ने चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेले गए मुकाबले की पहली ही गेंद पर एलिस्टर कुक के हाथों कैच आउट कराया था. वेस्टइंडीज इस पारी में 287 रन पर ढेर हो गई, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 400 रन बनाकर मेहमान टीम को दबाव में ला दिया. हालांकि, वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 222 रन बनाए और इंग्लैंड को जीत के लिए 110 रन का लक्ष्य दिया, जिसे इंग्लिश टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल कर ली.

ओली रॉबिन्सन- इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने टेस्ट की इंग्लैंडी की सरजमीं पर टेस्ट मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अजान अवैस को पहली गेंद पर पवेलियन भेज दिया. रॉबिन्सन ऐसा करने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं. 

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