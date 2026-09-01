पिछले 70 सालों में पाकिस्तान का प्रदर्शन सबसे खराब, पूर्व दिग्गज ने क्रिकेट खेलने पर उठाए सवाल

Danish Kaneria on Pakistan Team Performance: पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज स्पिनर दानिश कनेरिया ने एक बड़ा बयान दे दिया है. उनका कहना है कि पिछले 70 सालों में पाकिस्तान का ये प्रदर्शन सबसे खराब है और वो क्रिकेट खेल ही क्यों रहे हैं.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. हालांकि, मेजबान टीम ने शुरुआती दोनों मुकाबले जीत लिए हैं और सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. वहीं, सीरीज का आखिरी टेस्ट 9 सितंबर, 2026 के खेला जाएगा. इस मैच से पहले पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज स्पिनर दानिश कनेरिया ने एक बड़ा बयान दे दिया है. उनका कहना है कि पिछले 70 सालों में पाकिस्तान का ये प्रदर्शन सबसे खराब है और वो क्रिकेट खेल ही क्यों रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है.

पिछले 70 सालों में पाकिस्तान का प्रदर्शन सबसे खराब

दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर आईएएनएस से कहा, पिछले 70 साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की स्थिति सबसे खराब है. हारना बुरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम के किसी भी खिलाड़ी द्वारा कोई संघर्ष या फिर जूझने की क्षमता दिखाई नहीं पड़ती है. ये सबसे बुरी स्थिति है. पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है. खिलाड़ी हों या चयनकर्ता किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है. टीम बिना किसी रणनीति के चल रही है. पहले बाबर आजम कप्तान थे. उन्हें हटाया गया और फिर से उन्हें कप्तान बना दिया गया है. सरफराज अहमद को टेस्ट का कोच बनाया गया था. उन्हें भी अब हटा रहे हैं. किसी को भी जिम्मेदारी दी जाती है, तो उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए. अब क्या बाबर को कप्तानी से हटाकर फिर से शान मसूद को कप्तान बनाएंगे."

पाकिस्तान की गेंदबाज पर भी बोले कनेरिया

दानिश ने आगे कहा, "मुझे सूचना मिली थी कि यूनिस खान को मुख्य चयनकर्ता बनाया जा सकता है. ये खबर सुनकर मुझे खुशी हुई थी. यूनिस अपनी मेहनत की बदौलत इतने उपर आए हैं और पाकिस्तान टीम के लिए बहुत कुछ किया है. उनमें एक बेहतरीन टीम बनाने की क्षमता है. लेकिन, उनकी शर्तों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं माना और वो चयनकर्ता नहीं बने. फिलहाल जो लोग हैं उन्होंने टीम की स्थिति खराब कर दी है. आप टेस्ट क्रिकेट खेलने इंग्लैंड जा रहे हैं और आपके पास 120 की गति से गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज है, जबकि वहां की स्थिति के हिसाब से 140 से 150 की गति वाला गेंदबाज चाहिए. आपके स्पिनर भी नहीं है. टेस्ट मैच गेंदबाज जिताता है, टीम में ढंग के गेंदबाज ही नहीं हैं."

दानिश ने आगे कहा, "मोहम्मद अब्बास इंग्लैंड में काउंटी खेलता है और अच्छी गेंदबाजी करता है. आप उसे टीम में लाते हैं और फिर बाहर कर देते हैं. साजिद खान अच्छा प्रदर्शन करता है आप उसे बाहर कर देते हैं. टीम में शामिल गेंदबाज साधारण हैं. उनमें इंटरनेशनल स्तर पर गेंदबाजी का कौशल नहीं है. बल्लेबाजी का भी वही हाल है. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को समझ ही नहीं आ रहा कि बल्लेबाजी कैसे करनी है. आर्चर पर जैसे बाबर आउट हुआ, वो हास्यास्पद था. निचले क्रम के बल्लेबाज इस तरह आउट होते हैं. बाबर गेंद के सामने ही नहीं आ सका. रिजवान को टीम में क्यों रखा, ये समझ से परे है. रिजवान की बल्लेबाजी और कीपिंग दोनों साधारण है."

पूर्व दिग्गज ने क्रिकेट खेलने पर उठाए सवाल

चयनकर्ताओं पर तंज कसते हुए कनेरिया ने कहा, "मैंने सुना है कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में 7 बदलाव हुए हैं. इन खिलाड़ियों को पहले क्यों नहीं ले जाया गया. इन्हें पता ही नहीं की कौन सी टीम खिलानी है. पाकिस्तान टीम पहले अपने तेज गेंदबाजों के लिए जानी जाती थी. अब ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारे पास अच्छे स्पिनर भी होते थे. अब हमारे पास न अच्छे बल्लेबाज हैं, न तेज गेंदबाज और न ही स्पिनर. मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये खेल ही क्यों रहे हैं?"

उन्होंने आगे कहा, "मैं बांग्लादेश टीम की प्रशंसा करना चाहता हूं. वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट जरूर हारे, लेकिन पहला टेस्ट उन्होंने बेहतरीन अंदाज में जीता. उनके पास 140 से उपर की गति से गेंदबाजी वाले गेंदबाज हैं. हमारे पास कुछ भी नहीं है. बांग्लादेश के पास बेहतरीन कोचिंग टीम है, जिसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है. हमें भी बाहर से बेहतर कोच लाना होगा. बाहर को कोच यहां भी आते हैं, लेकिन वो अपने काम में यहां के लोगों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते, वो यहां के लोगों को बुरा लगता है."

कनेरिया ने कहा, "पाकिस्तान क्रिकेट का दुनियाभर में मजाक बन रहा है. फैन मैच देखना छोड़ रहे हैं. फैन ही जब मैच नहीं देखेंगे तो ब्राडकास्टर भी मैच दिखाने के इच्छुक नहीं होंगे. इंग्लैंड में हमारी टीम को काउंटी टीम से भी नीचे स्तर का आंका जा रहा है. इससे बुरा क्या होगा. हमें लोगों से सवाल पूछना होगा. सबकी जिम्मेदारी तय करनी होगी. प्रशासन में चयनकर्ता के रूप में और कोचिंग में ऐसे लोगों को लाना होगा, जो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका दें न कि नाते-रिश्तेदारों की टीम बनाएं. आकिब जावेद पहले क्रिकेट निदेशक बने, फिर चयनकर्ता बने, फिर न जाने क्या-क्या बने. इन्हें ओहदे मिलते जा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट कहां जा रहा है. हमारे पास अच्छा क्रिकेट ही नहीं है."