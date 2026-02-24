FacebookTwitterYoutubeInstagram
लॉरेंस की लीगल टीम के वकील की गाड़ी पर फायरिंग, दिल्ली में ISBT के पास फायरिंग, लॉरेंस के वकील की गाड़ी पर फायरिंग

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

ENG vs PAK Highlights: लगातार 5वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड, हैरी ब्रूक के शतक ने तोड़ा पाकिस्तान का सपना

ENG vs PAK Highlights: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पल्लेकेले स्टेडियम में मुकाबला खेला गया था, जिसे इंग्लैंड ने 3 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 24, 2026, 10:42 PM IST

ENG vs PAK Highlights

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पल्लेकेले स्टेडियम में मुकाबला खेला गया था, जिसे इंग्लैंड ने 2 विकेट से अपने नाम कर लिया है. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 164 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 19.2 ओवरों में ही टारगेट चेज कर दिया. इस दौरान हैरी ब्रूक ने लगभग 200 के स्ट्राइक-रेट से शतकीय पारी खेली और टीम को जीत दिलाई. इसके साथ ही इंग्लैंड ने सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने लगातार 5वीं बार सेमीफाइनल में जगह बना ली है.

इंग्लैंड को मिला था 165 रनों का लक्ष्य

इंग्लैंड को पाकिस्तान ने 165 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए टीम ने 19.1 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया और 2 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया है. टीम के लिए हैरी ब्रूक ने 51 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से 100 रनों की पारी खेली. इसके अलावा विल जैक्स ने भी 28 रन बनाए. वहीं सैम करन ने 16 रन बनाए. 

फिल साल्ट और जोस बटलर सस्ते में पवेलियन लौट गए थे, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से मैच जीत लेगी. लेकिन फिर ब्रूक का शतक निकला और पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली. टीम के लिए साल्ट 0, बटलर 2, जैकब बेथेल 8, बैंटन 2, सैम करन 16, जेमी ओवरटन 0, लियाम डॉसन नाबाद 1 और जोफ्रा आर्चर ने नाबाद 5 रन बनाए. 

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. उन्होंने 4 ओवरों में 30 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किया. इसके अलावा मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक ने 2-2 विकेट चटकाया. वहीं इंग्लैंड ने लियाम डॉसन ने 3 विकेट, जोफ्रा आर्चर और जोमी ओवरटन ने 2-2 विकेट लिया, जबकि आदिल राशिद ने 1 विकेट चटकाया.  

ऐसी रही पाकिस्तान की पारी

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए थे. टीम के लिए साहिबजादा फरहान ने 63 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. बाबर आजम और फखर जमन ने 25-25 रन बनाए. शादाब खान ने 23 रन, सैम अयूब 7, सलमान आगा 5, शादाब खान 23, उस्मान खान 8, मोहम्मद नवाज 0, शाहीन अफरीदी 2 और सलमान मिर्जा नाबाद 2 रन बना सके. 

