क्रिकेट

ENG vs NZ Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानिए कैसा है कोलंबो की पिच का हाल

ENG vs NZ Pitch Report: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 26, 2026, 03:27 PM IST

ENG vs NZ Pitch Report

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच कोलंबो में मुकाबला खेला जाना है. इंग्लैंड की टीम पहले ही 4 अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. लेकिन न्यूजीलैंड के लिए ये जीत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये मुकाबला हारी, तो टीम टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकती है. ऐसे में टीम इंग्लैंड के खिलाफ जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की करना चाहेगी. हालांकि इस मैच में पिच अपना किरदाग निभाएगी. आइए जानते हैं कि कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच का हाल कैसा है और यहां गेंदबाज या बल्लेबाज किसका फायदा होगा?

कोलंबो की पिच रिपोर्ट

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच इस वर्ल्ड कप में अब तक स्पिनर्स के लिए अनुकूल रही है. यहां स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है और फिरकी गेंदबाजों को बोलबाला रहा है. इस मैदान पर गेंद काफी रुखकर आती है और बैटिंग करने में काफी परेशानी होती है. वहीं तेज गेंदबाजों के लिए पिच से थोड़ी बहुत मदद रहती है. हालांकि बल्लेबाजों को एक-एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है. इस मैदान पर लो स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिले हैं. 

इंग्लैंड-न्यूजीलैंड हेड टू हेड

टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 30 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड ने 17 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 10 मुकाबले जीते हैं. हालांकि 3 मैच बेनतीजे भी रहे हैं. हालांकि आंकड़ों को देखने के बाद इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. 
 
दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

इंग्लैंड- हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग और ल्यूक वुड.

न्यूजीलैंड- मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट और ईश सोढ़ी.

