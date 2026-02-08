ENG vs NEP Highlights: रोमांच की सारी हदे पार, सांस रोक देने वाले मैच में इंग्लैंड ने मारी बाजी, नेपाल को 4 रनों से हराया

ENG vs NEP Highlights: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आज यानी 8 फरवरी को ग्रुप सी में इंग्लैंड और नेपाल के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे इंग्लैंड ने 4 रनों से अपने नाम किया है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आज यानी 8 फरवरी को ग्रुप सी में इंग्लैंड और नेपाल के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे इंग्लैंड ने 4 रनों से अपने नाम किया है. हालांकि इस मैच में रोमांच की सारी हदे पार हो गई है. इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 184 रन बनाए थे, जिसके जवाब में नेपाल 180 रन बना सकी. नेपाल को जीत के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन चाहिए थे, लेकिन सैम करन ने 10 रनों को डिफेंड कर लिया और अपनी टीम को जीत दिला दी. वहीं इंग्लैंड ने सांस रोक देने वाले मुकाबले को जीतकर टी20 वर्ल्ड कप में जीत से शुरुआत की है.

नेपाल ने इंग्लैंड को दी कड़ी टक्कर

जब इंग्लैंड ने 184 रनों का स्कोर बनाया था, तो फैंस सोच रहे होंगे कि नेपाल की टीम एकतरफा हार जाएगी. लेकिन नेपाल के बल्लेबाजों ने दुनिया को दिखा दिया है कि उन्हें इस वर्ल्ड कप हल्के में हरगिज न ले. 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना सकी. हालांकि टीम को आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन ही चाहिए. वहीं लुकेश बम विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए क्रिज पर सेट थे और ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से 10 रन बना देंगे. लेकिन इंग्लिश ऑलराउंडर सैम करन ने ऐसा नहीं होने दिया. सैम करन ने 10 रन में सिर्फ 5 रन ही दिए और 4 रनों से टीम को हारा हुआ मैच जिता दिया.

नेपाल के लिए दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 29 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली. इसके अलावा लुकेश बम ने 20 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाए, लेकिन वो जीत नहीं दिला सके. वहीं आसिफ शेख 7, रोहित पौडेल 39, आरिफ शेख 10, गुलशन झा 1 और करण केसी ने नाबाद 1 रन बनाए.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

इंग्लैंड के खिलाफ नेपाल के दीपेंद्र सिंग ऐरी और नंदन यादव ने 2-2 विकेट चटकाया है. वहीं शेर मल्ला और संदीप लामिछाने ने 1-1 विकेट चटकाया. वहीं इंग्लैंड के लिए लियाम डॉसन ने 2 विकेट, जबकि जोफ्रा आर्चर, ल्यूक वूड, विल जैक्स और सैम करन ने 1-1 विकेट लिया है.

ऐसी रही इंग्लैंड की पारी

इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 184 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए जैकब बेथेल ने 35 गेंदों में 55 रन और हैरी ब्रूक ने 32 गेंदों में 53 रनों की तूफानी पारी खेली. वहीं अंत में विल जैक्स ने 18 गेंदों में एक चौका और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 39 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसके अलावा फिल साल्ट 1, जो बटलर 26, जैकब बेथेल 26, टॉम बैंटन 2, सैम करन 2, जोफ्रा आर्चर 1 और लियाम डॉसन 0 रन बना सके.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.