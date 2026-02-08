FacebookTwitterYoutubeInstagram
अनुज चौधरी की याचिका पर कल HC में सुनवाई, संभल- ASP अनुज चौधरी को लेकर बड़ी खबर, CJM कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, CJM कोर्ट के आदेश को चुनौती पर सुनवाई

ENG vs NEP Highlights: रोमांच की सारी हदे पार, सांस रोक देने वाले मैच में इंग्लैंड ने मारी बाजी, नेपाल को 4 रनों से हराया

Watch: U19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर भारत लौटे खिलाड़ी, टीम इंडिया का हुआ भव्य स्वागत

Kalashtami Puja Time: भैरव अष्टमी कल, जानें कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 5 सबसे बड़े उलटफेर, इन टीमों ने दुनिया को कर दिया था हैरान

Karmic Defect: ये 5 आदतें बनती हैं 'कर्म दोष' का कारण, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

क्रिकेट

ENG vs NEP Highlights: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आज यानी 8 फरवरी को ग्रुप सी में इंग्लैंड और नेपाल के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे इंग्लैंड ने 4 रनों से अपने नाम किया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 08, 2026, 06:49 PM IST

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आज यानी 8 फरवरी को ग्रुप सी में इंग्लैंड और नेपाल के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे इंग्लैंड ने 4 रनों से अपने नाम किया है. हालांकि इस मैच में रोमांच की सारी हदे पार हो गई है. इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 184 रन बनाए थे, जिसके जवाब में नेपाल 180 रन बना सकी. नेपाल को जीत के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन चाहिए थे, लेकिन सैम करन ने 10 रनों को डिफेंड कर लिया और अपनी टीम को जीत दिला दी. वहीं इंग्लैंड ने सांस रोक देने वाले मुकाबले को जीतकर टी20 वर्ल्ड कप में जीत से शुरुआत की है. 

नेपाल ने इंग्लैंड को दी कड़ी टक्कर

जब इंग्लैंड ने 184 रनों का स्कोर बनाया था, तो फैंस सोच रहे होंगे कि नेपाल की टीम एकतरफा हार जाएगी. लेकिन नेपाल के बल्लेबाजों ने दुनिया को दिखा दिया है कि उन्हें इस वर्ल्ड कप हल्के में हरगिज न ले. 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना सकी. हालांकि टीम को आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन ही चाहिए. वहीं लुकेश बम विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए क्रिज पर सेट थे और ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से 10 रन बना देंगे. लेकिन इंग्लिश ऑलराउंडर सैम करन ने ऐसा नहीं होने दिया. सैम करन ने 10 रन में सिर्फ 5 रन ही दिए और 4 रनों से टीम को हारा हुआ मैच जिता दिया. 

नेपाल के लिए दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 29 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली. इसके अलावा लुकेश बम ने 20 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाए, लेकिन वो जीत नहीं दिला सके. वहीं आसिफ शेख 7, रोहित पौडेल 39, आरिफ शेख 10, गुलशन झा 1 और करण केसी ने नाबाद 1 रन बनाए. 

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

इंग्लैंड के खिलाफ नेपाल के दीपेंद्र सिंग ऐरी और नंदन यादव ने 2-2 विकेट चटकाया है. वहीं शेर मल्ला और संदीप लामिछाने ने 1-1 विकेट चटकाया. वहीं इंग्लैंड के लिए लियाम डॉसन ने 2 विकेट, जबकि जोफ्रा आर्चर, ल्यूक वूड, विल जैक्स और सैम करन ने 1-1 विकेट लिया है. 

ऐसी रही इंग्लैंड की पारी

इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 184 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए जैकब बेथेल ने 35 गेंदों में 55 रन और हैरी ब्रूक ने 32 गेंदों में 53 रनों की तूफानी पारी खेली. वहीं अंत में विल जैक्स ने 18 गेंदों में एक चौका और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 39 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसके अलावा फिल साल्ट 1, जो बटलर 26, जैकब बेथेल 26, टॉम बैंटन 2, सैम करन 2, जोफ्रा आर्चर 1 और लियाम डॉसन 0 रन बना सके. 

