ENG vs NEP: 'आदिल पर ऐसा बहुत कम टीमें खेल...' जीत के बाद इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने नेपाल टीम की तारीफ में पढ़े कसीदे

Harry Brook on Nepal Team: मैच जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने नेपाल टीम की जमकर तारीफ की है. नेपाल ने आदिल राशिद के खिलाफ खूब रन ठोके, जिसपर इंग्लिश कप्तान बात की है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 5वां मुकाबला इंग्लैंड और नेपाल के बीच खेला गया था, जिसे इंग्लिश टीम ने 4 रनों से जीत लिया है. भले ही नेपाल की टीम ने ये मुकाबला गंवा दिया, लेकिन उन्होंने दुनिया की नजरों में इज्जत बना ली है. नेपाल ने 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जी-जान लगा दी और टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए. लेकिन टीम को अनुभव की कमी खली और टीम ने जीता हुआ मैच गंवा दिया. वहीं मैच जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने नेपाल टीम की जमकर तारीफ की है. नेपाल ने आदिल राशिद के खिलाफ खूब रन ठोके, जिसपर इंग्लिश कप्तान बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

नेपाल की तारीफ में पढ़ें कसीदे

मैच के बाद हैरी ब्रूक ने कहा, "ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहा. लेकिन शुक्र है कि हम जीत गए. वो बहुत अच्छा खेले. बहुत कम टीमें आदिल राशिद को इस तरह खेल पाती हैं जैसे उन्होंने खेला. मुझे लग रहा था हम इस स्कोर का आसानी से बचाव कर लेंगे. लेकिन वो बहुत अच्छा खेले. मैं उन्हें बाकी टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं देता हूं." नेपाल ने अपने इस शानदार परफॉर्मेंस से विपक्षी टीम का भी दिल जीत लिया है.

ब्रूक ने आगे जैकब बेथेल को लेकर कहा, "बेथेल शानदार खेला. वो जिस तरह से स्पिनरों के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहा था, वो बहुत अच्छा था. फिर मैंने बस कहा कि हम दो तीन विकेट लेते हैं और सब कुछ बदल जाएगा. हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं. राशिद के खिलाफ उन्होंने इतने रन जुटा लिए. ऐसा अक्सर नहीं होता कि वो चार ओवर गेंदबाजी नहीं करे. मुझे यकीन है कि वो वापसी करेगा."

नेपाल टीम के कप्तान ने कही ये बात

नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने कहा, "खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. मुझे उन पर बहुत गर्व है, जब हम इस वर्ल्ड कप में आए थे, तो हम इस भरोसे के साथ आए कि हम यहां सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आए थे. हालांकि नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन कोशिश के मामले में हमने हर विभाग में शत प्रतिशत किया. आखिरी ओवर में सैम करन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की. हम इसमें सुधार करेंगे."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.