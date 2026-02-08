FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ENG vs NEP: 'आदिल पर ऐसा बहुत कम टीमें खेल...' जीत के बाद इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने नेपाल टीम की तारीफ में पढ़े कसीदे

ENG vs NEP: 'आदिल पर ऐसा बहुत कम टीमें खेल...' जीत के बाद इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने नेपाल टीम की तारीफ में पढ़े कसीदे

SL vs IRE Highlights: टी20 वर्ल्ड कप में जीत से हुआ श्रीलंका का आगाज, आयरलैंड को 20 रनों से चटाई धूल

SL vs IRE Highlights: टी20 वर्ल्ड कप में जीत से हुआ श्रीलंका का आगाज, आयरलैंड को 20 रनों से चटाई धूल

Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य

18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य

Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात

Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात

Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक! 

Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक!

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

ENG vs NEP: 'आदिल पर ऐसा बहुत कम टीमें खेल...' जीत के बाद इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने नेपाल टीम की तारीफ में पढ़े कसीदे

Harry Brook on Nepal Team: मैच जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने नेपाल टीम की जमकर तारीफ की है. नेपाल ने आदिल राशिद के खिलाफ खूब रन ठोके, जिसपर इंग्लिश कप्तान बात की है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 08, 2026, 11:50 PM IST

ENG vs NEP: 'आदिल पर ऐसा बहुत कम टीमें खेल...' जीत के बाद इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने नेपाल टीम की तारीफ में पढ़े कसीदे

Harry Brook

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 5वां मुकाबला इंग्लैंड और नेपाल के बीच खेला गया था, जिसे इंग्लिश टीम ने 4 रनों से जीत लिया है. भले ही नेपाल की टीम ने ये मुकाबला गंवा दिया, लेकिन उन्होंने दुनिया की नजरों में इज्जत बना ली है. नेपाल ने 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जी-जान लगा दी और टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए. लेकिन टीम को अनुभव की कमी खली और टीम ने जीता हुआ मैच गंवा दिया. वहीं मैच जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने नेपाल टीम की जमकर तारीफ की है. नेपाल ने आदिल राशिद के खिलाफ खूब रन ठोके, जिसपर इंग्लिश कप्तान बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

नेपाल की तारीफ में पढ़ें कसीदे

मैच के बाद हैरी ब्रूक ने कहा, "ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहा. लेकिन शुक्र है कि हम जीत गए. वो बहुत अच्छा खेले. बहुत कम टीमें आदिल राशिद को इस तरह खेल पाती हैं जैसे उन्होंने खेला. मुझे लग रहा था हम इस स्कोर का आसानी से बचाव कर लेंगे. लेकिन वो बहुत अच्छा खेले. मैं उन्हें बाकी टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं देता हूं." नेपाल ने अपने इस शानदार परफॉर्मेंस से विपक्षी टीम का भी दिल जीत लिया है. 

ब्रूक ने आगे जैकब बेथेल को लेकर कहा, "बेथेल शानदार खेला. वो जिस तरह से स्पिनरों के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहा था, वो बहुत अच्छा था. फिर मैंने बस कहा कि हम दो तीन विकेट लेते हैं और सब कुछ बदल जाएगा. हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं. राशिद के खिलाफ उन्होंने इतने रन जुटा लिए. ऐसा अक्सर नहीं होता कि वो चार ओवर गेंदबाजी नहीं करे. मुझे यकीन है कि वो वापसी करेगा."

नेपाल टीम के कप्तान ने कही ये बात

नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने कहा, "खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. मुझे उन पर बहुत गर्व है, जब हम इस वर्ल्ड कप में आए थे, तो हम इस भरोसे के साथ आए कि हम यहां सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आए थे. हालांकि नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन कोशिश के मामले में हमने हर विभाग में शत प्रतिशत किया. आखिरी ओवर में सैम करन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की. हम इसमें सुधार करेंगे."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात
Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात
Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक! 
Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक!
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 5 सबसे बड़े उलटफेर, इन टीमों ने दुनिया को कर दिया था हैरान
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 5 सबसे बड़े उलटफेर, इन टीमों ने दुनिया को कर दिया था हैरान
Karmic Defect: ये 5 आदतें बनती हैं 'कर्म दोष' का कारण, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां 
Karmic Defect: ये 5 आदतें बनती हैं 'कर्म दोष' का कारण, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Sign: इन राशियों के लड़के बनते हैं आइडियल हसबैंड, पत्नी की हर खुशी का रखते हैं ध्यान और देते हैं क्वीन ट्रीटमेंट
इन राशियों के लड़के बनते हैं आइडियल हसबैंड, पत्नी की हर खुशी का रखते हैं ध्यान और देते हैं क्वीन ट्रीटमेंट
फरवरी में सीता अष्टमी कब है? जानकी जयंती पर इन लोगों को व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए
फरवरी में सीता अष्टमी कब है? जानकी जयंती पर इन लोगों को व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए
Maha Shivaratri 2026: नंदी के दाहिने कान में ही मनोकामना क्यों कहनी चाहिए? भगवान शिव के प्रिय वाहक का पूजा नियम जान लें
नंदी के दाहिने कान में ही मनोकामना क्यों कहनी चाहिए? भगवान शिव के प्रिय वाहक का पूजा नियम जान लें
Horoscope 7 February: आज शनिवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? यहां पढ़ें अपना राशिफल 
आज शनिवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? यहां पढ़ें अपना राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर बच्चे को जन्म देने से क्यों बचना चाहिए? सिजेरियन डिलीवरी कराने वाले नोट कर लें ये डेट्स वरना...
इन तारीखों पर बच्चे को जन्म देने से क्यों बचना चाहिए? सिजेरियन डिलीवरी कराने वाले नोट कर लें ये डेट्स वरना...
MORE
Advertisement