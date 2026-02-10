वॉकी-टॉकी मामले में बुरे फंसे कोच ब्रेंडन मैकुलम, जोस बटलर को देनी पड़ी सफाई

Jos Buttler on Brendon Mccullum: ब्रेंडन मैकुलम वॉकी-टॉकी बात कर रहे थे. हालांकि क्रिकेट में नियम है कि खिलाड़ी या स्पोर्ट स्टाफ किसी भी तरह का संचार यंत्र इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. हालांकि इस विवाद पर जोस बटलर ने बड़ा बयान दिया है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड की टीम बड़े उलटफेर के शिकार होने से बाल-बाल बच गई. इंग्लैंड और नेपाल के बीच मैच खेला गया था, जिसमें इंग्लिश टीम ने 184 रन बनाए थे, जिसकी पीछा करते हुए नेपाल की टीम ने भी 180 रन बना दिए थे. भले ही इंग्लैंड ने 4 रनों से मुकाबला जीत लिया, लेकिन नेपाल ने उन्हें कड़ी टक्कर दी. इस मैच में इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम वॉकी-टॉकी बात कर रहे थे. हालांकि क्रिकेट में नियम है कि खिलाड़ी या स्पोर्ट स्टाफ किसी भी तरह का संचार यंत्र इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. हालांकि इस विवाद पर जोस बटलर ने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

बटलर ने मैकुलम के वॉकी-टॉकी विवाद पर दिया बयान

जोस बटलर ने वॉकी-टॉकी सवाल पर कहा, "मुझे लगता है कि वॉकी-टॉकी तो काफी समय से मौजूद हैं. लेकिन टीम में ऊपर से नीचे तक संवाद हमेशा अच्छा रहा है. मैकुलम आराम से बैठकर, चश्मा लगाकर शांत दिख सकते हैं, लेकिन मैंने जिनके साथ काम किया है, वो उनमें सबसे तेज दिमाग वाले कोच में से एक हैं. उनसे कुछ भी नहीं छूटता. क्रिकेट में अब कोच ‘रियल-टाइम’ में ज्यादा शामिल हो रहे हैं. मैं आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेला हूं, वहां आशीष नेहरा बाउंड्री लाइन पर काफी सक्रिय रहते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन ऐसा लगता है कि क्रिकेट अब भी इस मामले में थोड़ा पीछे है. जब आप अन्य खेलों, जैसे रग्बी को देखते हैं, तो वहां मैनेजर और कोच लगातार संदेश भेजते रहते हैं. शायद आने वाले समय में क्रिकेट में भी यह और बढ़े. टी20 वर्ल्ड कप या सामान्य तौर पर टी20 क्रिकेट में खेल बहुत करीबी होता है. एक या दो खिलाड़ी किसी भी दिन मैच जिता सकते हैं. आखिरकार हमने जीत का रास्ता ढूंढ लिया, जो सबसे अहम है. परिणामों के मायने अलग होते हैं, इसलिए सीख रहे हैं कि भावनाओं को किस तरह संभालें. क्रिकेट वही है, लेकिन दबाव और नतीजों का असर अलग होता है. अगर आप दबाव में भी अपने कौशल को सही तरीके से लागू कर पाते हैं तो ये एक अच्छी सीख है."

