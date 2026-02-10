FacebookTwitterYoutubeInstagram
वॉकी-टॉकी मामले में बुरे फंसे कोच ब्रेंडन मैकुलम, जोस बटलर को देनी पड़ी सफाई

सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम से लेकर डिजिटल लैब्स तक, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने छात्रों को दिया खास तोहफा

टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के बीच हुए बीमार

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन एक्टिव बल्लेबाज

वो बोल्ड बाला जिसने इमरान हाशमी संग मचाया था तहलका, फ्लॉप करियर के बाद आखिर क्यों रातोंरात सुर्खियों में आई थीं ये हसीना?

क्रिकेट

क्रिकेट

वॉकी-टॉकी मामले में बुरे फंसे कोच ब्रेंडन मैकुलम, जोस बटलर को देनी पड़ी सफाई

Jos Buttler on Brendon Mccullum: ब्रेंडन मैकुलम वॉकी-टॉकी बात कर रहे थे. हालांकि क्रिकेट में नियम है कि खिलाड़ी या स्पोर्ट स्टाफ किसी भी तरह का संचार यंत्र इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. हालांकि इस विवाद पर जोस बटलर ने बड़ा बयान दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 10, 2026, 11:51 PM IST

वॉकी-टॉकी मामले में बुरे फंसे कोच ब्रेंडन मैकुलम, जोस बटलर को देनी पड़ी सफाई

Jos Buttler on Brendon Mccullum

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड की टीम बड़े उलटफेर के शिकार होने से बाल-बाल बच गई. इंग्लैंड और नेपाल के बीच मैच खेला गया था, जिसमें इंग्लिश टीम ने 184 रन बनाए थे, जिसकी पीछा करते हुए नेपाल की टीम ने भी 180 रन बना दिए थे. भले ही इंग्लैंड ने 4 रनों से मुकाबला जीत लिया, लेकिन नेपाल ने उन्हें कड़ी टक्कर दी. इस मैच में इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम वॉकी-टॉकी बात कर रहे थे. हालांकि क्रिकेट में नियम है कि खिलाड़ी या स्पोर्ट स्टाफ किसी भी तरह का संचार यंत्र इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. हालांकि इस विवाद पर जोस बटलर ने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

बटलर ने मैकुलम के वॉकी-टॉकी विवाद पर दिया बयान 

जोस बटलर ने वॉकी-टॉकी सवाल पर कहा, "मुझे लगता है कि वॉकी-टॉकी तो काफी समय से मौजूद हैं. लेकिन टीम में ऊपर से नीचे तक संवाद हमेशा अच्छा रहा है. मैकुलम आराम से बैठकर, चश्मा लगाकर शांत दिख सकते हैं, लेकिन मैंने जिनके साथ काम किया है, वो उनमें सबसे तेज दिमाग वाले कोच में से एक हैं. उनसे कुछ भी नहीं छूटता. क्रिकेट में अब कोच ‘रियल-टाइम’ में ज्यादा शामिल हो रहे हैं. मैं आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेला हूं, वहां आशीष नेहरा बाउंड्री लाइन पर काफी सक्रिय रहते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन ऐसा लगता है कि क्रिकेट अब भी इस मामले में थोड़ा पीछे है. जब आप अन्य खेलों, जैसे रग्बी को देखते हैं, तो वहां मैनेजर और कोच लगातार संदेश भेजते रहते हैं. शायद आने वाले समय में क्रिकेट में भी यह और बढ़े. टी20 वर्ल्ड कप या सामान्य तौर पर टी20 क्रिकेट में खेल बहुत करीबी होता है. एक या दो खिलाड़ी किसी भी दिन मैच जिता सकते हैं. आखिरकार हमने जीत का रास्ता ढूंढ लिया, जो सबसे अहम है. परिणामों के मायने अलग होते हैं, इसलिए सीख रहे हैं कि भावनाओं को किस तरह संभालें. क्रिकेट वही है, लेकिन दबाव और नतीजों का असर अलग होता है. अगर आप दबाव में भी अपने कौशल को सही तरीके से लागू कर पाते हैं तो ये एक अच्छी सीख है."

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन एक्टिव बल्लेबाज
वो बोल्ड बाला जिसने इमरान हाशमी संग मचाया था तहलका, फ्लॉप करियर के बाद आखिर क्यों रातोंरात सुर्खियों में आई थीं ये हसीना?
PAN Card के इस्तेमाल में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव, आम लोगों पर होगा सीधा असर, जानें पूरी डिटेल
बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?
