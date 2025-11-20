ENG vs AUS: 143 साल पुरानी एशेज ट्रॉफी के अंदर आखिर क्या है? जानें पूरा इतिहास

ENG vs AUS, Ashes Trophy History: एशेज सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली ऐतिहासिक सीरीज है और इसके पीछे 143 साल पुराना इतिहास छिपा है. लेकिन क्या आपको पता है कि एशेज ट्रॉफी के अंदर क्या होता है? आप यहां एशेज सीरीज का पूरा इतिहास जान सकते हैं.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 21 नवंबर से एशेज सीरीज 2025-26 का आगाज होने जा रहा है. दोनों ही टीमों ने इसके लिए अपनी-अपनी कमर कस ली है. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस फिट न होने की वजह से एशेज सीरीज के पहले टेस्ट से बाहर हैं. उनकी जगह स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभाल रहे हैं. एशेज सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली ऐतिहासिक सीरीज है और इसके पीछे 143 साल पुराना इतिहास छिपा है. लेकिन क्या आपको पता है कि एशेज ट्रॉफी के अंदर क्या होता है? आप यहां एशेज सीरीज का पूरा इतिहास जान सकते हैं.

कैसे हुई एशेज सीरीज की शुरुआत?

143 साल पहले यानी 1882 में एक समाचार पत्र में एक प्रकाशित शोक संदेश से एशेज की शुरुआत हुई थी. उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्विता का प्रतीक बना हुआ है. इंटरनेशनल क्रिकेट में एशेज सीरीज सबसे पुरानी सीरीज है. सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि दोनों देशों में इस सीरीज को लेकर जमकर क्रेज देखा गया है.

क्या है एशेज की कहानी?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत साल 1877 में हुई थी. रिपोर्ट के अनुसार, एशेज शब्द का पहली बार इस्तेमाल साल 1882 में किया गया. तब इंग्लैंड की टीम घरेलू सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी. उसके बाद ही द स्पोर्टिंग टाइम्स में श्रद्धांजलि लेख छापा गया था. इस संदेश में कहा गया था कि इंग्लिश क्रिकेट का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसकी राख को ऑस्ट्रेलिया ले जाया जाएगा. फिर अंत में इंग्लैंड के कप्तान रहे इवो ब्लाई ने शपथ ली की, वो ऑस्ट्रेलिया जाकर एशेज वापस लाएंगे. हालांकि उन्होंने अपनी शपथ के तहत जीत भी दर्ज की और एशेज वापस लेकर आए.

वहीं फैंस ने इवो को एक छोटा सा टेराकोटा कलश भेंट किया था. इस तरह एशेज और कलश का अटूट रिश्ता बन गया. ये ब्लाई के निधन के बाद कलश उनके परिवार के साथ रहा, लेकिन कुछ समय बाद कलश को एमसीसी को दे दिया गया. इस तरह से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का आगाज हुआ था.

आखिर एशेज ट्रॉफी के अंदर क्या होता है?

एशेज सीरीज क्रिकेट की सबसे पुरानी सीरीज है और ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है. हालांकि दुनिया भर में क्रिकेट फैंस इस सीरीज को देखना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि एशेज ट्रॉफी के अंदर क्या है. दरअसल, जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उसके घर पर हराया और एशेज शब्द का इस्तेमाल किया गया था. तभी इंग्लिश कप्तान इवो ब्लाई ने शपथ ली थी कि वो एशेज वापस लेकर आएंगे, जिसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और तीन मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम की. इंग्लैंड की जीत पर मेलबर्न की महिलाओं ने स्टंप की बेल्स को जलाकर उसकी राख कलश में रख दी. एशेज ट्रॉफी के अंदर बेल्स की राख है.

किसके पास है एशेज ट्रॉफी?

पिछली एशेज सीरीज ड्रा पर खत्म हुई थी. लेकिन उससे पहले एशेज ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के पास थी. ऐसे में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज 2023 ड्रॉ हो गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉफी अपने पास ही रखी थी. यानी एशेज ट्रॉफी इस समय ऑस्ट्रेलिया के पास है. ऐसे अब इंग्लैंड सीरीज जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा करना चाहेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.