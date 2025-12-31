WPL 2026 में नहीं खेलेंगी एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड, जानिए क्या है वजह

FacebookTwitterYoutubeInstagram
WPL 2026: आरसीबी की एलिस पेरी और दिल्ली कैपिटल्स की अनाबेल सदरलैंड ने मंगलवार को निजी कारणों का हवाला देते हुए अगले महीने होने वाली महिला प्रीमियर लीग 2026 से अपना नाम वापस ले लिया.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 31, 2025, 06:59 AM IST

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी और दिल्ली कैपिटल्स की अनाबेल सदरलैंड ने मंगलवार को निजी कारणों का हवाला देते हुए अगले महीने होने वाली महिला प्रीमियर लीग 2026 से अपना नाम वापस ले लिया. डब्ल्यूपीएल के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर पेरी के स्थान पर भारतीय ऑलराउंडर सायली सतघरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में शामिल होंगी, जबकि ऑलराउंडर सदरलैंड के स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स ने ऑस्ट्रेलिया की लेग स्पिनर अलाना किंग को टीम में शामिल किया है.

डब्ल्यूपीएल की रिलीज के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड ने निजी कारणों से लीग के आगामी सत्र से अपना नाम वापस ले लिया है. आरसीबी ने पेरी की जगह सायली सतघारे को टीम में शामिल किया है. सतघारे 30 लाख रुपये की आधार कीमत पर आरसीबी में शामिल होंगी. दिल्ली कैपिटल्स ने सदरलैंड की जगह अलाना किंग को टीम में शामिल किया है.

उन्होंने आगे कहा, ऑस्ट्रेलिया की इस लेग स्पिनर ने पिछले सत्र में यूपी वॉरियर्स का प्रतिनिधित्व किया था. उन्होंने 27 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 27 विकेट लिए हैं.  किंग 60 लाख रुपये की आधार कीमत पर दिल्ली की टीम में शामिल होंगी.

यूपी वॉरियर्स बाएं हाथ की तेज गेंदबाज तारा नॉरिस की जगह भी ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर चार्ली नॉट को टीम में शामिल किया है. डब्लयूपीएल के शुरुआती सत्र में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाली नॉरिस को अगले साल नेपाल में होने वाले महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर के लिए अमेरिका की टीम में शामिल किया गया है. नॉट के साथ 10 लाख रुपये की आधार कीमत पर करार किया गया है. डब्ल्यूपीएल का चौथा सत्र9 जनवरी से 5 फरवरी तक नवी मुंबई और वडोदरा में दो चरणों में आयोजित किया जाएगा.

