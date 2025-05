GT VS MI IPL 2025 Eliminator: आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को हराकर क्वालीफायर-2 में पहुंच गई. जहां एमआई का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा. गुजरात और मुंबई के मैच में अजीबोगरीब पल देखने को मिला. जिसमें शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या के बीच ईगो क्लेश देखने को मिला.

टॉस होने से पहले ही दोनों कप्तानों के बीच तनाव चरम था. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. मुंबई इंडियंस ने रोमांचक मैच में गुजरात टाइटंस को करीब मुकाबले में 20 रन से धूल चटा दी. जिसके साथ ही गुजरात का सफर आईपीएल 2025 में खत्म हो गया.

गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के मैच में हार्दिक पांड्या टॉस जीतने के बाद रवि शास्त्री के बात करने के लिए आए. तो एक समय ऐसा लगा कि वो शुभमन गिल से हाथ मिलाने जा रहे हैं. इस बीच दोनों कप्तानों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया. जिसके बाद एक अजीबोगरीब मौहाल देखने को मिला. हालांकि इसको रवि शास्त्री ने बातचीत के जरिए टाल दिया. दरअसल टॉस के बाद दोनों कप्तान हाथ मिलाते हैं. जो एक पुरानी पंरपरा है.

