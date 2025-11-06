Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच

पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना पर ED ने शिकंजा कसा है. 6 नवंबर गुरुवार को ED ने दोनों खिलाड़ियों पर सट्टेबाजी ऐप केस में कार्रवाई की है और दोनों की 11.14 की संपत्ति जब्त कर ली है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना पर ED ने शिकंजा कसा है. 6 नवंबर गुरुवार को ED ने दोनों खिलाड़ियों पर सट्टेबाजी ऐप केस में कार्रवाई की है और दोनों की 11.14 की संपत्ति जब्त कर ली है. इसमें से रैना के 6.64 करोड़ और धवन के 4.5 करोड़ की संपत्ति शामिल है. हालांकि क्रिकेटर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की गई है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और ED ने संपत्ति क्यों जब्त की है.

क्रिकेटर्स पर ठगी का आरोप

पूर्व क्रिकेटर्स सुरेश रैना और शिखर धवन नसे हाल ही में ED ने पूछताछ की थी. दरअसल, ED इस समय ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जो अवैध बेटिंग एप्स से जुड़े हुए हैं. हालांकि इन ऐप्स पर आरोप है कि उन्होंने लाखों लोगों को करोड़ों का चुना लगाया है और या फिर काफी ज्यादा टैक्स चोरी की है. इस केस में ED के घेरे में सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि एक्टर भी हैं.

कैसे शुरू हुआ था मामला?

ऑनलाइन स्ट्टेबाजी का केस शुरुआत में कई राज्यों में पुलिस ने केस दर्ज करवाया था. इसमें अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet, सहयोगी ब्रांड्स 1xBat और स्‍पोर्टिंगल लाइंस के खिलाफ धोखाधड़ी और अवैध लेनदेन का आरोप लगा है. उसके बाद ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की. हालांकि शुरुआत में ही करोड़ों रुपये के संदिग्ध ट्रांजैक्शन और विदेशी खातों के कागजात मिले.

कैसे शिकंजे में आए रैना और धवन?

ईडी को जांच में पता लगा था कि सुरैश रैना और शिखर धवन ने विदेशी कंपनियों के साथ एंडोर्समेंट डील की थी, जो 1xBet से जुड़ी हुई थी. इस डील में जो खिलाड़ियों को रकम मिली थी, वो विदेशी रास्तों से आया था. क्योंकि उससे ये लगे कि ये वैध प्रमोशनल इनकम है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ये रकम अवैध सट्टेबाजी से कमाए गए पैसे थे. ऐसे में खिलाड़ियों पर ये साबित हुआ कि ये ऐसे प्रमोशन है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है.

