FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

1xBet घोटाले में बड़ा एक्शन, ED ने क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच

Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच

साउथ अफ्रीका से CEC ज्ञानेश कुमार को किसका आया सरप्राइज कॉल? जिसकी बिहार मतदान के बीच हो रही चर्चा

साउथ अफ्रीका से CEC ज्ञानेश कुमार को किसका आया सरप्राइज कॉल? जिसकी बिहार मतदान के बीच हो रही चर्चा

Bigg Boss 19 का विनर पहले से तय है? जानिए तान्या मित्तल कब होंगी बाहर...

Bigg Boss 19 का विनर पहले से तय है? जानिए तान्या मित्तल कब होंगी बाहर...

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Bihar Election 2025 Photos: न उम्र हारी, न बीमारी.. हर किसी में लोकतंत्र के त्योहार का जोश, तस्वीरों में देखें बिहार चुनावी के रंग

Bihar Election 2025 Photos: न उम्र हारी, न बीमारी.. हर किसी में लोकतंत्र के त्योहार का जोश, तस्वीरों में देखें बिहार चुनावी के रंग

UPSC टॉपर्स का फॉर्मूला, पिछले 5 साल में किन ऑप्शनल सब्जेक्ट ने दिलाई शुभम कुमार से लेकर शक्ति दुबे तक को पहली रैंक?

UPSC टॉपर्स का फॉर्मूला, पिछले 5 साल में किन ऑप्शनल सब्जेक्ट ने दिलाई शुभम कुमार से लेकर शक्ति दुबे तक को पहली रैंक?

पंजाब की फुलकारी और राजस्थान की गोटा पट्टी तो खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार की मशहूर कढ़ाई का नाम?

पंजाब की फुलकारी और राजस्थान की गोटा पट्टी तो खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार की मशहूर कढ़ाई का नाम?

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच

पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना पर ED ने शिकंजा कसा है. 6 नवंबर गुरुवार को ED ने दोनों खिलाड़ियों पर सट्टेबाजी ऐप केस में कार्रवाई की है और दोनों की 11.14 की संपत्ति जब्त कर ली है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 06, 2025, 04:28 PM IST

Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच

Suresh Raina-Shikhar Dhawan

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना पर ED ने शिकंजा कसा है. 6 नवंबर गुरुवार को ED ने दोनों खिलाड़ियों पर सट्टेबाजी ऐप केस में कार्रवाई की है और दोनों की 11.14 की संपत्ति जब्त कर ली है. इसमें से रैना के 6.64 करोड़ और धवन के 4.5 करोड़ की संपत्ति शामिल है. हालांकि क्रिकेटर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की गई है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और ED ने संपत्ति क्यों जब्त की है. 

क्रिकेटर्स पर ठगी का आरोप

पूर्व क्रिकेटर्स सुरेश रैना और शिखर धवन नसे हाल ही में ED ने पूछताछ की थी. दरअसल, ED इस समय ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जो अवैध बेटिंग एप्स से जुड़े हुए हैं. हालांकि इन ऐप्स पर आरोप है कि उन्होंने लाखों लोगों को करोड़ों का चुना लगाया है और या फिर काफी ज्यादा टैक्स चोरी की है. इस केस में ED के घेरे में सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि एक्टर भी हैं. 

कैसे शुरू हुआ था मामला?

ऑनलाइन स्ट्टेबाजी का केस शुरुआत में कई राज्यों में पुलिस ने केस दर्ज करवाया था. इसमें अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet, सहयोगी ब्रांड्स 1xBat और स्‍पोर्टिंगल लाइंस के खिलाफ धोखाधड़ी और अवैध लेनदेन का आरोप लगा है. उसके बाद ही  ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की. हालांकि शुरुआत में ही करोड़ों रुपये के संदिग्ध ट्रांजैक्शन और विदेशी खातों के कागजात मिले. 

कैसे शिकंजे में आए रैना और धवन?

ईडी को जांच में पता लगा था कि सुरैश रैना और शिखर धवन ने विदेशी कंपनियों के साथ एंडोर्समेंट डील की थी, जो 1xBet से जुड़ी हुई थी. इस डील में जो खिलाड़ियों को रकम मिली थी, वो विदेशी रास्तों से आया था. क्योंकि उससे ये लगे कि ये वैध प्रमोशनल इनकम है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ये रकम अवैध सट्टेबाजी से कमाए गए पैसे थे. ऐसे में खिलाड़ियों पर ये साबित हुआ कि ये ऐसे प्रमोशन है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच
Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच
साउथ अफ्रीका से CEC ज्ञानेश कुमार को किसका आया सरप्राइज कॉल? जिसकी बिहार मतदान के बीच हो रही चर्चा
साउथ अफ्रीका से CEC ज्ञानेश कुमार को किसका आया सरप्राइज कॉल? जिसकी बिहार मतदान के बीच हो रही चर्चा
Bigg Boss 19 का विनर पहले से तय है? जानिए तान्या मित्तल कब होंगी बाहर...
Bigg Boss 19 का विनर पहले से तय है? जानिए तान्या मित्तल कब होंगी बाहर...
Bihar Election 2025: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, RJD वालों पर चप्पल और गोबर फेंकने का आरोप
Bihar Election 2025: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, RJD वालों पर चप्पल और गोबर फेंकने का आरोप
7 मिनट में 900 करोड़ उड़ा ले गए चोर, पेरिस के Louvre म्‍यूजियम का पासवर्ड जान माथा पीट लेंगे आप
7 मिनट में 900 करोड़ उड़ा ले गए चोर, पेरिस के Louvre म्‍यूजियम का पासवर्ड जान माथा पीट लेंगे आप
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Bihar Election 2025 Photos: न उम्र हारी, न बीमारी.. हर किसी में लोकतंत्र के त्योहार का जोश, तस्वीरों में देखें बिहार चुनावी के रंग
Bihar Election 2025 Photos: न उम्र हारी, न बीमारी.. हर किसी में लोकतंत्र के त्योहार का जोश, तस्वीरों में देखें बिहार चुनावी के रंग
UPSC टॉपर्स का फॉर्मूला, पिछले 5 साल में किन ऑप्शनल सब्जेक्ट ने दिलाई शुभम कुमार से लेकर शक्ति दुबे तक को पहली रैंक?
UPSC टॉपर्स का फॉर्मूला, पिछले 5 साल में किन ऑप्शनल सब्जेक्ट ने दिलाई शुभम कुमार से लेकर शक्ति दुबे तक को पहली रैंक?
पंजाब की फुलकारी और राजस्थान की गोटा पट्टी तो खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार की मशहूर कढ़ाई का नाम?
पंजाब की फुलकारी और राजस्थान की गोटा पट्टी तो खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार की मशहूर कढ़ाई का नाम?
Anunay Sood से Surbhi Jain तक, वो 5 डिजिटल क्रिएटर जो कम उम्र में ही दुनिया को कह गए अलविदा
Anunay Sood से Surbhi Jain तक, वो 5 डिजिटल क्रिएटर जो कम उम्र में ही दुनिया को कह गए अलविदा
Interval Walking: 10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है 30 मिनट की interval walk, जानें करने का तरीका और फायदे
10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है 30 मिनट की interval walk, जानें करने का तरीका और फायदे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE